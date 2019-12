IPROSS: gremios en alerta por posible corte en Bariloche

(ADN).- La CTA de los trabajadores denunció que los sanatorios de Bariloche han informado que el próximo 17 de diciembre se cortaría definitivamente la prestación con IPROSS.

En conferencia de prensa, manifestaron ayer que «de este modo se colapsará el hospital zonal» y piden que se solucione esta situación en forma inmediata, porque «el 17 de diciembre tanto el San Carlos como el HPR van a dejar de prestar servicio al IPROSS si no se soluciona el tema del convenio que ya fue denunciado el 15 de septiembre y si no hay solución quedan liberadas las prestadoras privadas a cortar la prestación”. En la zona andina existen entre unos 25 a 30 mil afiliados aproximadamente.

También anunciaron que si bien presentaron una denuncia en el Colegio médico sobre esta situación y por el cobro de un “plus” en las consultas, desde la institución “han informado que el valor de la consulta firmada en el convenio es insuficiente”. Mientras, confirmaron que “por otra parte el IPROSS ni siquiera respondió la nota.

Es por eso que desde la CTA local exigieron que “los aumentos o problemas de negociaciones no recaigan más en el afiliado, sino que deben arreglarse con el sindicato”. “Los trabajadores no podemos ser rehenes de esta negociación y que si el valor que se cobra es insuficiente, no podemos ser nosotros quienes debamos pagarlo”.

Ante esta situación, el sindicato entregó una nota a la gobernadora Arabela Carreras solicitando una reunión “para que se resuelva definitivamente esta situación ya que esto genera una gran angustia en los compañeros, sumado a los problemas de salud propios o de algún familiar que, en este contexto económico actual provoca que estas prácticas abusivas, irregulares y coercitivas le sumen inconvenientes y una carga más en los salarios”.

Al frente de la conferencia estuvo Edgardo Straini- Secretario Gremial de la CTA Río Negro y Secretario General de la regional Andina.