Denuncian sobrecarga de tareas en Hospital de Conesa

(ADN).- Trabajadores del Hospital de Conesa denunciaron la sobrecarga de trabajo que sufren debido a que delegados y colaboradores de la ATE hacen «uso abusivo» de sus licencias gremiales. Lo hicieron por nota al director del nosocomio y al gremio UPCN.

Como consecuencia -indicaron los empleados- están imposibilitados de tomar los francos y licencias vacacionales normalmente.

El problema se presenta tanto en el área de mucamas y el de enfermeros, como en la administración hospitalaria.

«Un grupo de compañeros se animaron a denunciar este accionar irresponsable de las agentes de ATE, que son tres y se toman hasta cuatro días de franquicia gremial a la semana, haciendo que coincidan de manera encadenada con sus francos, de manera que casi no asisten a sus lugares de trabajo, sobrecargando a los demás de forma desmedida e injusta», expresaron desde UPCN. «Las agentes denuncian que las referentes de la ATE no traen justificativos, sino que van modificando la fecha de una planilla que tienen cargada en la computadora y la presentan. No hay ninguna disposición habilitante, ni circular y se niegan a firmar cualquier cosa que les propongan, en abierta violación a lo que establece la Ley 23551 y el Estatuto del Empleado Público Rionegrino, Ley 3487», agregaron.

Por este motivo, desde la UPCN enviaron una nota al Ministro de Salud para ponerlo al tanto de esta situación y solicitarle que intervenga.