Sin personalismos. «Quiero que Juntos dependa de una idea»

(ADN).- «Yo quiero que Juntos no dependa tanto de mí, sino que dependa de una idea, de un proyecto, de un concepto y no de tanto personalismo». Así lo manifestó el gobernador Alberto Weretilneck, al ser consultado sobre una «vuelta» en 2023. Y aprovechó para cimentar la idea de un partido de largo plazo basado en un concepto que exceda las conducciones de coyuntura.

De esta manera, ratificó que JSRN es un movimiento político que llegó para quedarse, y esa proyección en el tiempo y el conjunto de ideas que lo sostienen no resiste personalismos.

En una entrevista con el diario El Cordillerano, cuando le indicaron que «hay quienes auguran que usted va a querer volver dentro de cuatro años…», respondió:

No, no, no. No es un tema que vayamos a analizar y no es bueno que en Juntos Somos Río Negro alguien piense eso. Acá hay una gobernadora electa. Lo ideal es que ella tenga todo el acompañamiento, toda nuestra ayuda, todo lo que necesite para ser la gobernadora que los rionegrinos quieren y eligieron. Pensar si uno va a volver o no, no ayuda en nada al futuro. Yo quiero que Juntos no dependa tanto de mí, sino que dependa de una idea, de un proyecto, de un concepto y no de tanto personalismo.

–Pasadas las elecciones, ¿qué balance hace del desempeño electoral de Juntos Somos Río Negro?

Para nosotros es un año muy bueno, más allá del resultado de la última elección, porque nos permite seguir gobernando la provincia durante cuatro años más, con un respaldo muy grande los rionegrinos, con un 53%. Tener la primera gobernadora en la historia de la provincia. Luego de eso, lo que significaron las comisiones de Fomento, que de un total de 34, gobernaremos en 28. En los distintos turnos, la importancia de gobernar 18 municipios. Pasamos de 7 a 18. Hoy los intendentes de Juntos van a gobernar el 70% de los habitantes de Río Negro. Y a eso hay que sumarle muchísimos concejales, revisores de cuentas, vocales y dos cargos nacionales. Para Juntos es un año muy positivo y muy importante en el balance. Ahora viene la otra parte de la historia que es gobernar, mejorar lo que se ha hecho en todos los ámbitos y trabajar todos juntos y coordinadamente para tener mejores gobiernos de lo que hemos sido nosotros.

-Eso en cuanto a lo positivo, en el aspecto negativo, ¿qué municipio lamenta no haber ganado?

Los dos que perdimos, Chichinales y Cinco Saltos, que no pudimos retenerlos. Alguna que otra Comisión de Fomento. Uno siempre quiere crecer, avanzar y las derrotas duelen. Nos dolió la elección de senadores, porque nosotros pensamos que estaban dadas las condiciones para ganar y por distintas circunstancias no se dio. Pero más allá de todo, lo importante es el crecimiento y lo importante es que Juntos hoy es un partido político, un grupo de hombres y mujeres muy importante que hemos llegado para ser parte de la historia de Río Negro, que hoy se construye.

-De sus respuestas se desprenden dos preguntas, la primera: ¿y General Roca?

Tenemos que ver lo que vamos a hacer. Evidentemente hemos hecho mucha obra pública, hemos acompañado mucho a las instituciones y sin embargo los resultados no se ven. Parecería ser que el roquense no termina de vincularse con el gobierno de la provincia. Seguramente los próximos cuatro años, Arabela y todo su equipo, trabajarán puntualmente para mejorar esa relación aún más. En el actual periodo no tenemos ni concejales ni Tribunal de Cuentas y a partir de la última elección tendremos tres concejales, uno en el Contralor, por lo cual cambiará la historia en esa ciudad. Pero en esto, creo que nunca debemos dejar de ser autocríticos. Pensar que las cosas que no salen como pensábamos hay que mejorarlas, nunca hay que ser indiferentes a las derrotas. Hay que aprender de ellas y de los resultados no positivos.

-Y la segunda, ¿no era una derrota esperable la del 27 de octubre, más después de las PASO?

Sí, pero el rionegrino quería votarnos. Se trataba más que nada de un acto de militancia y de organización. Había que llegar casa a casa y llegando casa a casa, estoy seguro que hubiésemos ganado. Pero bueno, es un aprendizaje también. Si lo miro desde el punto de vista frío de la estadística, puedo decir que de la última elección nacional (2017) que había participado Juntos, obtuvimos el 18% y hoy sacamos el 45%. Desde ese punto, es el avance. Pero yo como conductor, como presidente de Juntos Somos Río Negro, no puedo permitir que se naturalice una derrota. Las derrotas tienen que doler, que dejar una enseñanza, una autocrítica y seguramente, la próxima elección no nos va a pasar esto de nuevo.

-¿Cree que si hubiera ido en una boleta con una fórmula presidencial en la cabeza el resultado hubiera sido diferente?

Sí, hubiese sido otra historia. Lo que pasa es que nosotros no somos un partido nacional. Por lo cual, nunca tuvimos esa hipótesis, porque al ser un partido provincial somos equidistantes y prescindentes de los partidos nacionales.

-¿La revancha va a ser en dos años?

Si mantenemos el nivel de actividad, si tanto Luis Di Giacomo en Diputados, como yo en Senadores, hacemos una buena gestión a nivel nacional, me da la sensación que podemos seguir mejorando. Y el rionegrino verá que sus representantes en el Congreso, sirven a los intereses de su provincia.

-¿Qué sensación le dio el triunfo de Alberto Fernández y cómo se imagina el vínculo con Río Negro?

Él ha hecho mucho hincapié en el hecho de trabajar mancomunadamente con los 24 gobernadores. Así que en ese marco, me parece que va a ser muy importante y muy interesante. Si eso se cumple y el gobierno central profundiza el federalismo, profundiza el vínculo con la provincia, no habrá ningún problema y vamos a acompañar. A nosotros nos interesa que los rionegrinos vivan mejor, que la Nación no castigue a Río Negro por ningún efecto en el mundo. Mientras haya respeto, federalismo y mientras no haya medidas que perjudiquen a los rionegrinos, vamos a colaborar en todo lo que podamos.

-¿Y cuál cree que será su rol en un Senado con mayoría peronista?

En el mismo contexto. Mientras no se perjudique a la provincia, vamos a acompañar en lo que el gobierno necesite. Vamos a ayudar a la gobernabilidad, pero siempre aclarando que nuestro compromiso es estar con los rionegrinos.

-¿Tiene alguna sensación distinta por este último mes que le queda de mandato?

Estoy contento, porque se va dando una linda transición. Hemos sembrado mucho y estamos cosechando mucho. En el sentido que la fe y el cariño de los rionegrinos, el acompañamiento permanente y viendo como una nueva dirigencia va tomando protagonismo en Juntos. Eso nos hace crecer, que haya nuevas ideas, nuevos dirigentes, proyectos, significa que estamos vivos.