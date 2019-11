Fuerte reclamo por proyectos que el oficialismo frenó

(ADN).- El legislador Raúl Martínez (FdT) reclamó ayer en el Parlamento por los diferentes proyectos impulsados por su bloque y que JSRN no trató. Y abogó porque en el próximo período el oficialismo los retome.

Martínez, que finaliza su mandato el 10 de diciembre, enumeró las iniciativas sin abordar: “los cesanteados por la Dictadura, los obreros desocupados, la Vivienda, la Emergencia Alimentaria, la Emergencia Habitacional, por los fondos para Cooperativas y Mutuales, contra el Plus Médico, y “un número importante de proyectos de ley que no logramos que ni siquiera se traten”.

Al momento de debatirse el Presupuesto 2020 y en su última sesión como legislador provincial, Martínez destacó la presencia en el recinto de “cesanteados del Poder Ejecutivo rionegrino entre 1976 y 1983 por el sólo hecho de ser peronistas y aún hoy esperan un resarcimiento”.

“En el 2015 se aprobó una ley que recién se reglamentó en el 2017 y luego se modificó mediante un Decreto en el 2018, mientras muchos de esos trabajadores han fallecido esperando un reconocimiento ya en su vejez”, resumió.

Dijo que “la burocracia no hizo justicia con estos rionegrinos y esperamos que la nueva gestión tome un poco más en serio a estos vecinos” porque “hay un derecho que los asiste pero que no se cumple”.

El parlamentario y reconocido dirigente de la Economía Social solicitó también “que se cumplan con los fondos que deben girarse a cooperativas y mutuales”.

“Hace menos de 48 horas nos enteramos de un dictamen del 2007 que dice que los fondos establecidos por las leyes 1950 y 1951 no son de carácter provincial sino que devienen del gobierno nacional. Muchos años ya se sabía una respuesta que no nos dieron en años”, ejemplificó.

Martínez alertó por “un nuevo cambio de la órbita de donde dependa el área de Cooperativas y Mutuales porque cada vez que cambia se llevan 2 o 3 años para que se les rinda a cooperativas y mutuales sus propios fondos”.

“La mayoría de los proyectos no llegaron ni siquiera a tratarse como el Fondo de Ayuda para Obreros de la Construcción (FAOC) imposibilitados de trabajar por condiciones climáticas; terminar con el cobro de Plus a los afiliados a la obra social; la emergencia alimentaria –“parece que no hay hambre en Río Negro”, agregó- la Emergencia habitacional y muchos otros que seguramente olvido”.

“Ojalá se entienda de una vez que no importa de quien venga una ley sino si es o no importante para mejorarle la calidad de vida de la gente”, concluyó.