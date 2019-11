Denuncia de abuso: «Axel no acepta hacerse la pericia»

(ADN).- A mediados de octubre, se dio a conocer una denuncia judicial por abuso sexual en contra del cantante Axel en Río Negro, luego de un recital en Catriel. La identidad de la denunciante permanece bajo reserva y el Ministerio Público Fiscal busca evitar la revictimización de la joven.

«Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal) y habría ocurrido en 2017», expresó el comunicado del organismo judicial el 16 de octubre.

En diálogo con el diario La Nación, José D’Antona, uno de los abogados de la denunciante, contó que la víctima no saldrá a hablar «hasta que no esté lista», y que se trata de una denuncia «sumamente compleja».

Pero avanzó en los tiempos judiciales y los procedimientos que requiere la causa. «El 31 de octubre yo pedí que él se haga una pericia psicológica/psiquiátrica, igual que mi clienta, pero desde otro enfoque, claro», contó el abogado.

«Él manifestó a través de su defensa, hace cuatro o cinco días, que no quiere hacérsela», comunicó D’Antona, por lo cual se debe aguardar a lo que resuelva la Fiscalía en relación a esa negativa. «No acepta hacerse la pericia, yo di muchos fundamentos cuando la pedí, porque si la víctima tiene que hacérsela, el denunciado también, como es en la mayoría de los códigos procesales de esa provincia, para que no haya diferencia entre uno y otro», sumó el abogado.

«Por más que podría tener algún tipo de derecho a no hacérsela en esta etapa, la Fiscalía todavía tiene la posibilidad de decir o que no se la haga y lo puede evaluar en su contra, o bien ordenarle a que se la haga, pero no hay una cuestión de plazos», explicó el letrado.