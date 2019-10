Wisky: «Mi idea es seguir construyendo»

(ADN).- El diputado nacional Sergio Wisky (PRO) ponderó la «trepada» del macrismo en las elecciones de ayer. Y aunque no alcanzó para seguir en el gobierno, consideró que hay «que seguir con responsabilidad». En ese sentido adelantó que se reconstruirá el partido en Río Negro y proyecta rearmar Juntos por el Cambio con la UCR y la CC-ARI.

«Uno mira siempre desde el dolor, pero objetivamente ayer una trepada tremenda de Mauricio (Macri), y eso nos posiciona bien para el futuro», evaluó el dirigente en diálogo con LU15.

Consulado sobre su baja performance electoral que no permitió que renueve su banca en el Congreso, indicó que «tendré que ver cuáles son los errores que cometí yo para quedar 10 puntos por debajo de Mauricio… hay ciudades donde se notó más que en otras», subrayó.

De todos modos, dijo: «miraremos el mapa y veremos cómo acomodamos el carro para los próximos años».

-La diferencia es por la existencia de JSRN?

En parte la diferencia se explica por Juntos Somos Río Negro, y en parte en por qué uno no es querible por el votante que elige al partido provincial. Entonces hay que analizar bien para fortalecernos y saber qué tipo de candidaturas tenemos que tener, qué perfiles… e intentar crecer de acá para adelante.

-Cuál es su futuro?

Seguir trabajando. Esta semana voy a estar en Buenos Aires, me voy a reunir con Marcos Peña y el objetivo es seguir trabajando para el espacio. Hay un 41% de argentinos que votó por este espacio y hay que seguir con responsabilidad. Mi idea es seguir construyendo. Mi lugar es la zona andina pero ya he tenido un recorrido extenso por todo el territorio provincial… pero ni bien terminemos de procesar este momento, acompañaremos a la gente que está muy comprometida. Y después me voy a dedicar al armado territorial.

-El PRO sigue intervenido?

Sí, y viene la etapa de la normalización. Así que haremos todos los esfuerzos para juntarnos y tener liderazgos compartidos, como es el PRO a nivel nacional, y ver cuál es la figura que más conviene que presida, que tenga la capacidad de recorrer toda la provincia, de ir juntando a todos los espacios que han quedado armados en distintos territorios. A mí me interesa mucho más el armado de liderazgos y los trabajos académicos y de reflexión… Nosotros tenemos a Aníbal (Tortoriello) que está por dejar de ser intendente, a Juan Martín que es nuestro diputado provincial, varios concejales, y varios cuadros que se proyectan muy bien para el futuro.

-Cómo sigue la relación con la UCR y el ARI?

Bien. Después de las raspadas y las heridas que hemos tenido, creo que se puede construir. Ellos también están en procesos de armado y esperemos coincidir. Lorena Matzen está a cargo del radicalismo y tendrá un rol central en el nuevo bloque en el Congreso.