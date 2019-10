UnTER reclamó a Di Tella mejor atención en el IPROSS

(ADN).- La cúpula de la UnTER se reunió con el presidente de la obra social rionegrina a quien le extendió los reclamos que surgen de los afiliados, y le solicitó mejoras en el sistema de atención. Los dirigentes llegaron solos al despacho de Claudio Di Tella, prescindiendo de los demás gremios que integran las vocalías del IPROSS.

Los dirigentes del gremio docentes (Patricia Cetera, secretaria general, Marcelo Nervi, secretario adjunto, y Paolo Etchepareborda, vocal) aseguraron que «el empadronamiento es lento y obliga a los trabajadores activos y pasivos a efectuar largas filas y esperar varias horas hasta obtener las planillas que deben cumplimentar, y luego volver a la sede del IPROSS hacer nuevamente otra fila para entregar la documentación».

«Esto genera mucha pérdida de tiempo y en muchos casos los trabajadores deben incurrir en ausencias a su trabajo para realizar este trámite que además es necesario y condicionante para acceder a la cobertura de los tratamientos en pacientes crónicos o de planes especiales; actualmente esto está generando la no cobertura por parte de las farmacias», agregaron.

Además, le plantearon que el «nuevo vademécum que ya tienen las farmacias lo desconocen los afiliados, por ende, al presentarse a adquirirlos le responden que no figuran en el sistema. En su lugar se ofrecen otros alternativos genéricos que no son aceptados por los afiliados porque no son los indicados por los profesionales que los atienden».

A Di Tella le recriminaron que «el nuevo empadronamiento dejó con cobertura del 50% de los medicamentos que deben consumir, por ejemplo los afiliados trasplantados renales, (los inmunosupresores son enviados), cuando tenían cobertura del 100%».

Por último, la UnTER requirió información sobre la delegación del IPROSS en la ciudad de Buenos Aires.

Di Tella se ciñó al relato oficial y reiteró que «se están ampliando horarios en las delegaciones más grandes para agilizar el trámite de empadronamiento», y «se está entregando un volante con información sobre el empadronamiento para que los y las afiliados sepan que documentación deben presentar con antelación». En cuanto a la falta de cobertura, el presidente de la obra social indicó que «se están resolviendo los casos puntuales que se detectan».

En otro orden, Di Tella dijo que el actual vademécum pasó de tener un poco más de 6.000 medicamentos a más de 14.000. Sin embargo reconoció que «algunos medicamentos pueden no estar, pero si esto se detecta inmediatamente se carga en el sistema de corresponder que fuera así».

«En los casos que corresponda la cobertura al 100% se seguirá sosteniendo» ratificó el funcionario, pero aeguró que «no se cubrirán las patologías que no correspondan». Y explicó que el nuevo programa sigue garantizando la cobertura del 50 % en medicamentos ambulatorios y del 70 % en crónicos.

En cuanto al último punto, Di Tella aclaró que la Delegación de Capital Federal «está funcionando con normalidad en su lugar habitual en el horario de la administración de Buenos Aires: de 10 a 14».