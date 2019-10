Mortalidad infantil en Río Negro. Piden informes

(ADN).- El legislador Marcelo Mango (Frente de Todos) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Salud de Río Negro de cuenta de las acciones de Gobierno que vienen llevando adelante, y «den las explicaciones en el lugar correspondiente” en relación al aumento de la mortalidad infantil por segundo año consecutivo.

«Los datos publicados por el Gobierno Provincial durante los últimos tres años distan mucho de los datos oficiales publicados por el Gobierno Nacional, respecto a la provincia de Río Negro», subrayó Mango, quien indicó: “Nos gustaría escuchar cuál es el análisis de situación. Sería muy importante que expliquen si las causas de estos números negativos tienen que ver con la crisis socio-económica y aumento de la pobreza de nuestro país o si las causas son propias del Sistema de Salud provincial, de la necesidad de mayor inversión, de mejora de las condiciones de nuestros hospitales y sus trabajadores”, explicó el legislador.

El legislador manifestó que “a dos meses del final de una gestión y del comienzo de nuevos gobiernos, es fundamental que haya diagnósticos claros y precisos para empezar a construir los acuerdos que permitan revertir la infinidad de consecuencias en perjuicio de los derechos y bienestar de nuestras infancias que dejarán las políticas neoliberales de Mauricio Macri en nuestro país y en nuestra provincia en particular”.

Argumentos

Uno de los principales indicadores de la situación de la infancia en un determinado contexto es su Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). Por supuesto que también es un firme indicador para evaluar la acción del Estado, de sus políticas socioeconómicas y por supuesto de sus políticas públicas y gestión en salud. UNICEF señala como prioridad el trabajo por la supervivencia y bienestar de la infancia y destaca en su último informe relativo a la semana del niño prematuro, la gran disminución que se había dado en la Argentina durante la década de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Señalan además los especialistas que la realidad de nuestro país podría mejorar más, si se lograra disminuir la disparidad en el riesgo de morir para los niños menores de un año que viven en las distintas provincias argentinas.

La crisis socioeconómica y política del 2001 tuvo entre sus consecuencias en Río Negro, el indicador de los peores datos de mortalidad infantil del siglo.

En 2014 nuestra provincia adhirió al “Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil” llevado adelante por el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner en gran parte del país desde 2009. Desde la adhesión a dicho programa, Río Negro venía reduciendo muy rápidamente su TMI -más de un 38% si se compara los datos oficiales del Ministerio de la Nación de 2013 con los de 2016-. Sin embargo, en los últimos días el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro dio a conocer las cifras de la Tasa de Mortalidad Infantil de nuestra provincia del 2018. Los últimos datos sobre mortalidad infantil en las provincias patagónicas y en particular en las provincias de Río Negro y Neuquén alertan sobre el empeoramiento de la realidad particularmente en nuestra provincia.

Lamentablemente la misma volvió a subir por segundo año consecutivo quedando por encima de la media de la Patagonia y muy por encima de las cifras de la provincia vecina de Neuquén. Si bien a nivel nacional se ha producido un estancamiento y las cifras de la TMI no siguen disminuyendo en el gobierno de Mauricio Macri como lo hacían en el gobierno anterior, los números provinciales son un llamado de atención que no puede ser subestimado y mucho menos ignorado. A esta situación hay que agregarle que los datos publicados por el Gobierno Provincial durante los últimos tres años distan mucho de los datos oficiales publicados por el Gobierno Nacional respecto a la provincia de Río Negro.

Según los especialistas, a manera de medir la TMI de Río Negro y Neuquén es distinta a la manera de medir de Nación. Nación calcula por jurisdicción de residencia de la madre. La provincia de Río Negro no lo especifica, pero probablemente no tengan en cuenta todos los nacimientos de “madres con jurisdicción de residencia en Río Negro” que los partos no se realizan en la provincia (dentro de los partos que no se realizan en la provincia son muy altos los que habría derivaciones por complicaciones).

Por lo general la TMI se analiza en trienios (tres años consecutivos) debido a que los números pueden variar mucho -más que nada en poblaciones chicas- por “casos aislados o específicos”.

Río Negro estaría en dos años consecutivos de aumento de la TMI y el aumento en las muertes Neonatales (0 a 27 días) es el más marcado. Este es el segmento que se relaciona más con las capacidades y herramientas específicas del Sistema de Salud y con los controles del embarazo. Por otro lado, la tasa de mortalidad Post-Neonatal se relaciona más con las condiciones socio-económicas de la población (alimentación de la madre, lactancia, etc.)

Si bien la tasa sigue por debajo de los dos dígitos, sería importante tomar nota de estos aumentos que seguramente tienen que ver con alguna característica provincial ya que tanto Neuquén como la media patagónica siguieron bajando.

Es muy marcada la diferencia que empezó a haber desde 2015 entre los datos de Nación y los datos de Provincia. Sería bueno que el oficialismo aclare las razones de esta situación* ya que los informes provinciales están compartiendo cifras que no se condicen con las cifras oficiales nacionales. En este sentido, cuando salgan los datos de 2018 de Nación, las cifras provinciales serían aún peores.

Por todo esto, presentamos un Pedido de Informes en la Legislatura provincial para que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud de Río Negro den cuenta de las acciones de Gobierno que vienen llevando adelante y que den las explicaciones en el lugar correspondiente como dicta nuestra Constitución provincial. Nos gustaría escuchar cuál es el análisis de situación que hace el Poder Ejecutivo provincial. Sería muy importante que expliquen si las causas de estos números negativos tienen que ver con la crisis socio-económica y aumento de la pobreza de nuestro país o si las causas son propias del Sistema de Salud provincial, de la necesidad de mayor inversión, de mejora de las condiciones de nuestros hospitales y sus trabajadores, u otras.

A dos meses del final de una gestión y del comienzo de nuevos gobiernos, es fundamental que haya diagnósticos claros y precisos para empezar a construir los acuerdos que permitan revertir la infinidad de consecuencias en perjuicio de los derechos y bienestar de nuestras infancias; que dejarán las políticas neoliberales de Mauricio Macri en nuestro país y en nuestra provincia en particular.