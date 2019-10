Maquinchao: golpes y amenazas a la intendenta

(ADN).- Dirigentes y manifestantes de ATE agredieron y golpearon a la intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, y a dos trabajadores municipales. Ocurrió ayer en el marco de una violenta protesta en esa ciudad de la Región Sur. Hay denuncia penal.

Conocido el suceso, el bloque de legisladores del Frente de Todos calificó la de ayer como “una triste y lamentable jornada violenta”, donde «la jefa comunal recibió golpes, amenazas y sufrió violencia de género, lo que agrava aún más la falta de respeto hacia las personas, las instituciones y sus representantes elegidos por la mayoría de la ciudadanía».

“Rechazamos este y cualquier hecho cobarde que vulnere y ponga en riesgo la integridad física de cualquier comprovinciano y reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo franco como salida a situaciones conflictivas con el propósito de fortalecer las instituciones democráticas”, indicaron los legisladores.

Y remarcaron que “actitudes como las de los referentes de ATE, opacan el genuino derecho de los trabajadores a reclamar, convirtiéndose así en cómplices de los que quieren demonizar la protesta”.

UPCN

El gremio denunció que delegada de la UPCN en Maquinchao, Yolanda Prado, también fue agredida cuando «salió en defensa de sus compañeros». Y repudió el accionar de ATE.

Según expresan los trabajadores, «los referentes de ATE comenzaron quemando gomas frente a la Municipalidad, pidiendo el ingreso de personal becado, luego entraron al edificio de manera muy violenta, gritando y agrediendo a compañeros en su lugar de trabajo, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad sobre sus reclamos. Fue entonces cuando golpearon a dos trabajadores, a la intendenta de Maquinchao, y amenazaron a una delegada de UPCN».

Luego de atender y acompañar a los agentes que sufrieron golpes de puños y con palos, Prado y los delegados realizaron una denuncia penal.

“Ellos (los referentes de ATE) dicen ser también de la clase trabajadora, pero atacan a sus pares, los violentan y amenazan en ‘patota’, entonces no son sindicalistas reclamando por derechos, sino un grupo de violentos que agreden a los de su misma clase”, se quejó Prado. “Como representantes de los trabajadores municipales de esta localidad repudiamos estas acciones violentas. No es esa la forma ni el modo de solucionar las problemáticas, por el contrario, coaccionando y violentando a los mismos trabajadores no hacen más que crear nuevos problemas, sin resolver lo que reclaman en modo barbarie”, concluyó.