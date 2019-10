“La energía nuclear debe ocupar un lugar importante»

(ADN).- “La energía nuclear debería tener un rol más importante de lo que tiene en el país”. Así lo aseguró Mariano Cantero, el flamante titular del Instituto Balseiro de Bariloche. El ingeniero aseguró que «hay mucha desinformación» sobre el tema y alentó al conocimiento y la ciencia como motor económico.

Cantero es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro y doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, de los Estados Unidos. Es docente del Instituto Balseiro desde 2009, cuando regresó de vivir casi una década en EEUU, a través del programa de repatriación de científicos argentinos de CNEA-CONICET. En los últimos tres años, se desempeñó como vicedirector por el Área de Ingeniería de este instituto.

Es la primera vez que un egresado de Ingeniería Nuclear del Balseiro llega a ser el director. En ese sentido, Cantero aseguró: “Es una alegría muy grande, un lindo desafío». «Estoy con mucho optimismo y la sensación de compromiso muy grande porque manejamos fondos públicos y tiene que hacerse con mucha responsabilidad”, agregó.

En diálogo con El Cordillerano Radio, dijo que existe en el Balseiro “una gran inversión en infraestructura, recursos humanos bien formados y muchos jóvenes, por esto soy muy optimista con respecto a lo que vamos a poder lograr”.

Sin embargo, admitió que “hoy la ciencia no escapa a la realidad del país. El ingreso de los becarios, docentes e investigadores ha sufrido un fuerte impacto. En los últimos ocho años el salario ha bajado a la mitad si uno lo mide en dólares. También el poder adquisitivo se ha perdido en el orden de un 40 por ciento. La coyuntura también ha impactado en la inversión de proyectos”.

En este sentido, Cantero sostuvo la importancia del sector para el crecimiento de la economía: “la ciencia y la tecnología tienen que ser uno de los instrumentos fundamentales que estén a disposición del país para salir adelante, ayudando a industrializarlo y agregarle valor a la materia prima que es lo que va a generar más trabajo y bienestar para toda la sociedad”.

Fuga de cerebros

Cantero se refirió a la situación en la que se ven muchos egresados de carreras que apuntan a la investigación, que encuentran más oportunidades de crecimiento profesional y económico en otros países.

“No hay que bajar los brazos y seguir buscando oportunidades. Yo les digo a los estudiantes que se gradúan que intenten seguir formándose e invertir en ellos mismos. En mi caso yo estuve diez años fuera del país, cuando me gradué el panorama no era muy bueno y luego tocaron años muy complejos, el 2001, 2002, 2003. No es bueno irse desahuciado, sin ilusiones”, indicó.

“Los que estamos acá vamos a seguir trabajando muy duro para levantar el país y mejorar todos los aspectos del sistema científico y tecnológico para que no dejen de vernos como una posibilidad de retorno. Fue mi caso, yo me fui a hacer un doctorado con la intención de estar cuatro años y volver. En el 2004 volví y traté de reinsertarme, pero el panorama no era bueno, no hubo posibilidades, así que seguí en el exterior un poco más. Después desde la Comisión Nacional de Energía Atómica se me contactó para darme la posibilidad de volver. Mi esposa trabaja en la Universidad de Río Negro, de hecho ese fue uno de los motivos por los que volvimos, porque la invitaron a participar en la creación de la Licenciatura en Economía, así que volvimos con mucha convicción, los dos estudiamos en universidades públicas y teníamos la esperanza de poder aportar al país para que otros tengan las mismas posibilidades que nosotros tuvimos”.

De esta forma, “es malo si los jóvenes se van desahuciados, tenemos que trabajar muy duro para revertir eso. Pero también es muy bueno tener una experiencia afuera, y el crecimiento intelectual y personal sin duda aporta cuando uno regresa al país”.

Energía nuclear

“La energía nuclear debería tener un rol más importante de lo que tiene en el país” sostiene Cantero, debido a que “es una energía totalmente limpia y tiene una amplia disponibilidad. Yo soy pragmático, creo que hay que usar distintas fuentes energías, debe haber lugar para las otras energías y diversificar la matriz energética. Pero sí creo que la nuclear debe ser uno de los principales actores”.

En este contexto, Cantero se refirió a la central nuclear que iba a ser instalada en Río Negro y la ley antinuclear.

“Yo entiendo los temores, pero creo que es desinformación. Con la central creo que hubo desaciertos en el manejo de los tiempos, la Comisión Nacional de Energía venía haciendo un trabajo muy serio en concientización y estudios de impacto ambiental en las localidades en la que podría estar la central. Era una inversión de 8 mil millones de dólares que llegaba a la provincia, por un lado, iba a ser un impacto muy importante para la provincia, en cuanto a infraestructura. Por otro lado, eso iba a permitir al gobierno provincial sentarse a negociar con el nacional, aceptar la central, y que haya subsidios para los rionegrinos, implantación de nuevas industrias, exenciones impositivas. Creo que era una oportunidad única que hubiera dado un desarrollo grandísimo de los recursos de la provincia”, concluyó.