«Coincidimos con Scalesi, pero yo corto boleta»

(ADN).- Dando por sentado que el titular de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, votará por la fórmula Fernández-Fernández, Rodolfo Aguiar aprovechó para para marcar diferencias con su adversario gremial y militar el corte de boleta en favor de Alberto Weretilneck.

«Después de ocho años parece que el domingo por fin vamos a coincidir con Scalesi, aunque yo voy a cortar boleta. Los dos vamos a votar a la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández, pero en mi caso yo sumaré a los candidatos del provincialismo», anticipó Aguiar.

El Jefe de ATE consideró que «esto supone un avance en relación a las elecciones provinciales de abril, ya que en aquella oportunidad él militó activamente y votó a un hombre, mientras yo lo hice por una mujer. Además, parece que elegí bien porque esa mujer está a semanas de asumir como gobernadora».

Aguiar aclaró que «esta postura es personal», ya que «nuestras organizaciones son absolutamente plurales y están integradas por trabajadoras y trabajadores de diversas ideologías políticas», pero el su voto «se funda en la convicción de que se trata de la mejor manera de seguir defendiendo a Río Negro”.

El referente de Unidad Popular subrayó que “no existen dudas que las políticas impulsadas por la Casa Rosada y las implementadas en la provincia han sido completamente antagónicas. Mientras en el Estado nacional se suprimieron numerosas áreas, ministerios completos y se despidió a decenas de miles de empleados públicos, aquí no sólo no existieron cesantías, sino que con el último pase a planta estamos alcanzando la precarización laboral cero. Mientras que a nivel nacional el Estado se achicó, acá se amplió su presencia, como fue con la creación de la SENAF o los nuevos servicios pre-hospitalarios en Salud, entre otros», precisó.

«El gobierno nacional eliminó las paritarias y los convenios colectivos quitando y flexibilizando todos los derechos laborales. En cambio, en esta misma época, los estatales rionegrinos logramos los mayores niveles de democratización en el Estado. Se terminaron las becas, se modificaron la Función Publica y el IPAP. También comenzamos un debate histórico como es el primer Convenio Colectivo para toda la administración pública y hasta se creó un Fondo para la Vivienda de los trabajadores», enfatizó el dirigente.

Y destacó: «El gobierno que encabeza Weretilneck tendrá quien lo defienda y no es ese nuestro rol. A nosotros nos toca defender a los estatales. Porque todo esto no ha sido producto de la causalidad, sino que además de la voluntad política de quienes gestionan el Estado, es fruto de la lucha que durante mucho tiempo llevó adelante nuestro sindicato. No es casual el exponencial crecimiento que experimentó nuestra entidad en esta etapa», concluyó.