Trabajadores de Aguas Rionegrinas denuncian maltrato

(ADN). – Sindicalistas de UPCN de General Roca denuncian grave situación de maltrato y el estado deplorable laboral en que trabajan agentes de Aguas Rionegrinas, que prestan servicio en la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Alta Barda.

Según UPCN los trabajadores desempeñan sus tareas en situaciones «muy contaminantes e insalubres sin los elementos mínimos necesarios de seguridad e higiene y al momento de reclamar “el mismo jefe de la planta, Claudio Fernández, les dijo que ellos están ahí castigados», denunció Nilda Pineda, secretaria gremial de la Delegación de General Roca.

Explicaron desde el sindicato que los dos trabajadores de ARSA que trabajan en el lugar, lo hacen «sin elementos ni herramientas y entre otras tareas, los agentes deben limpiar los piletones cloacales con un palo y sin guantes deben extraer animales muertos y excrementos -en un lugar nauseabundo- no cuentan con máscaras y tampoco tienen agua ni baños».

“No es la primera vez que se hacen denuncias por maltrato en la empresa de Aguas Rionegrinas – agregó la delegada de UPCN Adriana Campos- y tampoco es casual que uno de los compañeros que fue enviado a trabajar en esas condiciones deplorables, es quien el año pasado realizó denuncias por maltrato laboral y faltas graves en las condiciones de seguridad e higiene”.

Mañana, la UPCN acompañará a los trabajadores y no permitirá el ingreso de los agentes hasta tanto no se cumpla con la Ley de Seguridad e Higiene Laboral (Nº 19.587). “Estamos frente a una empresa que usa un sistema militar de dictadura, los compañeros que denuncian son ‘encima de todo castigados y no permitiremos este atropello”, dijo Nilda Pineda.