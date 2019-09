«Robo de ahorros»: Kopprio contra Morales Solá

(ADN).- La secretaria General del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico Río Negro, Sonia Kopprio, repudió los dichos del periodista porteño Joaquín Morales Solá (TN), y denunció que las trabajadoras a las que representa –en el mejor de los casos- «están sometidas a la indigencia» por personas como él.

Morales Solá, en un intento por desalentar el retiro de los dólares de los bancos, alineado con el discurso de las empresas financieras y el gobierno nacional, dijo en su programa Desde el Llano: “Es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere, una mucama, un chofer, un taxista, lo que fuere, y lo distribuye, y termina en manos de un ladrón”.

Kopprio, en declaraciones radiales, contó haber llegado a las lágrimas cuando se enteró de las palabras del periodista.

“Nosotras ingresamos a una casa a trabajar. Nos dejan una gran responsabilidad, nos pagan un sueldo bajísimo que hoy en día –como está el país- no nos alcanza ni para comer, y encima tener que soportar esta humillación, que nos pongan bajo la sospecha de que robamos. Las trabajadoras no robamos. Hemos tenido miles de caso en nuestro sindicato, en el que han despedido a compañeras acusadas de robo, y después llegan a la conclusión de que apareció lo supuestamente robado. Nosotras les decimos que hagan la denuncia y no lo hacen, entonces la sospecha queda. Robo es que tengan a las compañeras en negro, que llamen a una compañera cada 15 días para que les limpien toda la casa, le planchen y demás y le paguen lo que se les antoja, eso sí es un robo”, disparó Kopprio.

La dirigente que representa al personal de servicio doméstico -y trabaja de ama de casa-, se mostró preocupada porque aún no han sido convocadas a reunirse con el Ministerio de Trabajo para revisar y actualizar los salarios de su sector.

“Hemos pedido reabrir la paritaria y estamos esperando. Nos iban a convocar el 23 peo no pasó nada. A eso se suma que quedó pendiente firmar la antigüedad y todo sigue así, sin señales, sin convocatoria”, se quejó.

Y agregó: “El aumento que nos ha dado en tres tramos –el 10% al básico junio y julio, más el 25% de zona desfavorable- ahora en agosto está el segundo tramo de aumento, y a muchas no se lo pagaron, nos han dejado en la indigencia total. Hay compañeras que las llaman a trabajar y les quieren dar 102 a 110 pesos la hora y las toman solamente por 3 o 4 horas y cuando van al mercado se les caen las lágrimas. Y ellas dicen, con esto no pago ni el colectivo”.

Al referirse a la clase social a la que pertenece Joaquín Morales Solá, Sonia Kopprio dijo: “Ellos se cree los dueños de todo. Nosotros, que hemos puesto el hombro y construido esta democracia, deberíamos salir a la calle, pacíficamente y decirles: Váyanse”, sentenció.