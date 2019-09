Prueba exitosa antes de las elecciones del 27-O

A partir de las 9 de la mañana de este sábado unos 1640 data entry y personal de Smartmatic, ingresaron a las instalaciones del Correo Argentino en Barracas y Monte Grande, para realizar una prueba piloto antes de las elecciones generales. La actividad tuvo como principal objetivo evaluar todos los componentes del sistema de recuento provisorio de forma integrada.

Los principales procesos evaluados fueron: transcripción y verificación; tableros y reportes del módulo de fiscales, locales, remotos y en provincias; publicación de resultados; y generación y publicación de archivos descargables.

A las 11.20h, una hora y 20 minutos de haber iniciado la actividad, se tenía el 25,10% de los telegramas procesados; con esa cantidad inició la publicación de datos, pudiendo mostrarse correctamente los tableros de resultados.

A las 12.30h se tenían computados 50.888 telegramas (50,12%) de 101.518 esperados. Además, a la misma hora ya se habían conectado 407 usuarios desde distintas provincias para evaluar el aplicativo de consulta de los fiscales, que funcionó ininterrumpidamente durante toda la actividad.

Los más de 1600 data entry se encargaron de digitar los valores, a partir de la imagen del telegrama simulado (datos ficticios) que el sistema les muestra en pantalla. A la prueba también asistieron casi un centenar de verificadores, que son operadores que digitan únicamente los valores de aquellos campos que no coincidan.

Para simular la digitación, se generan electrónicamente los telegramas (también con data simulada). Estos documentos son generados para las pruebas utilizando aplicativos como tiff2pdf. Sin embargo, para los eventos finales no se utilizan archivos en formato PDF ni aplicativos relacionados.

En las salas de fiscales y apoderados tanto de Barracas como de Monte Grande hubo 90 técnicos que usaron, sobrecargaron y estresaron todos los aplicativos, para evaluar el comportamiento de todos los módulos. Además, en las salas de fiscales se evaluaron todos los tableros y las visualizaciones de los procesos de captura, trasmisión y de recuento, así como la televisación por cable y los equipos. También se probó el aplicativo de conexión remota para fiscales.

La prueba, que contó con la participación de los veedores informáticos habilitados por la justicia, finalizó sin inconvenientes a las 14.15 h con el 99,19% de mesas computadas, es decir, 100.787 telegramas procesados y solo 0.7% de telegramas no procesados. Los telegramas no procesados son aquellos donde dos digitadores y un verificador no coinciden.

El próximo 5 de octubre se realizará el simulacro integral nacional, con presencia de fiscales partidarios, tecnológicos y apoderados de todos los partidos políticos. Asimismo, se espera la convocatoria para que asistan invitados internacionales, prensa, representantes de organismos de la sociedad civil entre otros.