Por la devaluación, proyectan una inflación de 55%

(ADN).- Bancos y consultoras ajustaron sus expectativas a la crisis: ahora esperan en promedio una inflación de 4,4% para agosto, un nuevo salto brusco de 5,9% en septiembre y un 2019 que cerrará 54,9%, récord histórico desde la salida de la híper.

Los datos los publicó ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), después del salto del dólar y la consecuente devaluación del peso.

Ni un solo consultor dijo esperar que el IPC del año termine por debajo de los niveles del 2018. Pero eso no es todo, ya que también redujeron con fuerza sus previsiones para la actividad económica y esperan caídas de 2,6% y 1,2% en 2020, confirmando el escenario de tres bajas consecutivas.

La devaluación de agosto arrancó con un tercio del mes ya cursado. Por eso y por lo que pueda tardar en darse el traspaso a precios, los economistas proyectan que la suba de agosto, aunque muy fuerte, sea menor a la de septiembre. Aún así, agosto ya mostró fuertes incrementos en transables e incluso coberturas en los no transables, anticipándose a las subas que se vienen. Incluso los precios de los alimentos mostraron, en la última semana del mes pasado, que la quita del IVA vendedor en los comercios no alcanzó para evitar subas en los de consumo sensible y masivo.

Otro dato clave que arrojó el REM: el mercado espera, en promedio, que el año cierre con un dólar a $68,80 y con un nivel de actividad cayendo 2,6%.

Con ese número, la gestión Cambiemos terminará con una caída del producto acumulada de 4,6%. Al igual que en el caso de la inflación, ese promedio de 2,6% negativo guarda dentro algunas proyecciones más complicadas. En realidad, más de diez de las entidades consultadas esperan que el PBI termine el año con una contracción peor al 3%.