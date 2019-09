«No hay vínculo entre el Municipio y la campaña»

(ADN).- El ex secretario de Gobierno de Viedma y candidato a presidir del Concejo Deliberante, Pedro Sánchez, remarcó la distancia entre la lista que encabeza Mario De Rege y la gestión de Mario Francioni. Así, ratificó el quiebre político desde el fallecimiento de José Luis Foulkes. Y expuso a quienes continuaron en el gobierno de la ciudad.

Consultado por la marcha de la campaña, Sánchez habló de proyectos propios (como la política de acceso a la tierra) y criticó el «desconocimiento» que se pone de manifiesto en la oposición a partir de las propuestas en ésa y otras materias.

Y evidenció la orfandad política en la que cayó la campaña de Somos Viedma, al asegurar que no hay contacto entre la lista del oficialismo y el Municipio, contrariamente a cómo había diseñado el ex mandatario Foulkes.

-¿Qué vínculos hay con el Municipio?, le preguntaron en Frecuencia VyP.

«Ninguno», respondió.

Sánchez pidió licencia en su cargo para afrontar la campaña, pero las nuevas autoridades no lo tienen en el radar para volver después de la elección y finalizar su mandato el 10 de diciembre. A tal punto, que -por lo bajo- el foulkismo indica que esa fue la «jugada visible» pero no la única. Hubo cambios en áreas como Desarrollo Humano, Juntas Vecinales y la delegación de El Cóndor, lugares determinantes en la campaña, que ya no estarán en línea con la lista que encabeza De Rege.

Las otras carteras clave (Hacienda y Obras Públicas) no se tocaron -aseguran en los pasillos del Municipio- porque los funcionarios «demostraron una actitud colaborativa» con Francioni y Leandro Massacesi.