La planta depuradora de Bariloche estará lista este año

(ADN).- Rogelio Frigerio anunció ayer en Bariloche que la planta depuradora está cerca del 90% y será finalizada este año. El Ministro del Interior recorrió las obras en ejecución junto al intendente Gustavo Gennuso, y el diputado nacional Sergio Wisky.

Frigerio destacó el valor de la obra ya que la «planta depuradora anterior tiene 25 años de uso, por lo que obviamente se encuentra sobrepasada». Y señaló que la nueva permitirá tratar los efluentes cloacales de aproximadamente 200.000 vecinos.

También remarcó el cuidado del medio ambiente y el Nahuel Huapi. “Por eso esta inversión de casi mil millones de pesos, que es un esfuerzo que hace el gobierno nacional para el cuidado de los vecinos”. En este contexto, el funcionario detalló que la obra forma parte de un programa nacional que va a “duplicar la cantidad de plantas de tratamientos de efluentes en estos 4 años de gobierno”.

En esta línea, asumió que Argentina todavía se encuentra muy lejos de la cantidad de líquidos que tratan otros países vecinos, pero confió en que si se sigue con estas políticas y con este rumbo en pocos años podrán alcanzar ese nivel.

“A partir de la decisión del presidente de ocuparse de estas obras, que no se hacían antes porque no se ven, estamos logrando que cada día que pasa mil argentinos se sumen a la red de agua potable y otros mil tengan la posibilidad de tener red de cloacas”, aseveró.

“Descreo de los que dicen que a los argentinos no les importa estas obras, creo que hay que ir a los barrios donde estas cosas faltan, es lo que hacemos permanentemente con mi equipo. Por supuesto que eso no es todo y hay preocupación por otras cosas, como la inflación y la recesión, pero eso no implica que estas obras no tengan valor, estoy convencido de que los argentinos valoran este esfuerzo”, dijo Frigerio.