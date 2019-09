Fiscal acusó a Gatica por defraudación por $14 millones

(ADN).- Alejandro Gatica, secretario general del gremio legislativo fue acusado por defraudación «al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Estado Provincial causándole un perjuicio total estimado de 14 millones de pesos”. Se trata de la tercera imputación realizada por la fiscalía en el marco de la causa que se tramita en la justicia rionegrina contra el titular sindical.

El Fiscal Juan Pedro Puntel amplió ayer la acusación contra Alejandro Gatica por el delito de defraudación por administración infiel y por abuso, ambas en perjuicio de una administración pública, en calidad de autor, con la participación de la Secretaria de Finanzas gremial, Stella Sale, entre abril de 2013 y octubre de 2014.

Entiende el fiscal que se violaron «los deberes impuestos por la Ley de administración financiera y los intereses pecuniarios confiados en virtud de la Resolución Nº 4/2010 y Decreto Reglamentario de la Legislatura de Río Negro, defraudó al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Estado Provincial causándole un perjuicio total estimado de 14 millones de pesos” y destacó en la audiencia, desarrollada ante el Juez Ignacio Gandolfi, que la pericia realizada por el equipo contable de la Procuración General arrojó como resultado que los imputados no realizaron “la debida rendición legal de dichos fondos, ni justificaron su legítima utilización en forma alguna, como así tampoco la devolvieron con posterioridad al organismo interventor”.

Puntel respondió a los abogados defensores de ambos dirigentes gremiales, sobre la pertinencia temporal de la acusación y la responsabilidad de sus defendidos en el presunto delito imputado, que “toda la documentación que constaba en el gremio se secuestró cuando el Fondo fue intervenido y no existe justificación de estos 14 millones de pesos” y destacó que «eventualmente discutiremos en un debate cuándo hay ardid, cuándo no, qué significan fondos públicos. Lo que esta acusación afirma hoy es que ésta es una maniobra más de otras que ya se investigan y cuyo perjuicio es real porque esa plata no está y formaba parte de ese fondo, que es público”.



Luego de detallar el sustento probatorio con el que cuenta para llegar a la instancia de formulación de cargos, constituido por la pericia contable de la que se desprenden diversas irregularidades, el fiscal explicó que, con el consenso de la defensa, a fines de septiembre requerirán la audiencia de control de acusación, instancia anterior al inicio del debate oral y público.