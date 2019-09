Entrevista. Camino hacia la innovación

(ADN).- La gobernadora electa propone una gestión basada en la innovación y la modernización del Estado y en los servicios que brinda. Quiere potenciar un esquema productivo primario con valor agregado y exportable. Busca generar empleo. Propone políticas sociales y de género transversales. Y planea un programa alimentario revolucionario.

Arabela Carreras recibió a ADN en la sede de Juntos Somos Río Negro en Viedma, luego de presentar el gabinete que asumirá con ella el 10 de diciembre. Dice que ese equipo expresa la idea de gestión que tiene en mente. Pero apuesta a un ciudadano nuevo, comprometido con la transformación que Río Negro requiere.

Sabe de la potencia que el oficialismo adquirió en el último año y la responsabilidad política que ello conlleva. Y no descarta plantear una reforma constitucional.

-El Gabinete que presentó… qué expresa de la gestión que viene?

Es un mensaje interesante porque está evidenciada la continuidad, está claramente identificado con Juntos Somos Río Negro, y muestra un camino de perspectiva hacia la innovación que hay que hacer. Hay un equilibrio de género, de edades, una gran variedad de profesionales y presencia territorial.

-El gobernador entiende que su gobierno será superador.

El segundo gobierno de Alberto Weretilneck fue superador respecto del primero, y el tercer gobierno de Juntos probablemente supere algunas de las cosas que quedaron pendientes de los dos primeros. Es esperable que se vaya ofreciendo un mejor resultado de gestión a la población, por eso es que tenemos el favor de la gente.

-Hacia dónde va esa superación?

Vamos a apuntar a la modernización del Estado, a la innovación en general mirando la tarea que nos queda pendiente, vamos a trabajar en el desarrollo de la provincia en materia productiva (ahí tenemos varios desafíos como mejorar el acompañamiento del gobierno a los productores para llegar al comercio exterior), vamos a tener una mirada transversal de las políticas sociales, de género, y un programa alimentario que es superador al que se está planteando hoy en el debate nacional, porque proponemos presencia y asistencia del Estado pero fundamentalmente protagonismo de las personas que necesitan esa asistencia.

-Cómo sería?

Tenemos que recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo, porque los protagonistas somos los ciudadanos para producir la transformación que estamos esperando. Entonces creemos que el Estado tiene que acompañar con herramientas de trabajo, con capacitación y elementos como invernaderos, provisión de animales de cría… pero las personas tenemos que hacernos cargo de lo que comen y cómo comen nuestros hijos. En consecuencia debe haber un cambio en la mirada porque sino, no podemos garantizar que los recursos del Estado lleguen a donde tienen que llegar.

-Producción e innovación requieren energía y acompañamiento fiscal, dos temas que reclaman esos sectores por el tarifazo y la presión impositiva.

No coincido con en un punto. Nosotros tenemos un enorme abanico de exenciones al sector productivo. Río Negro ha tenido políticas en estos últimos ocho años que tienden a acompañar la producción. La presión impositiva en la fruticultura no existe, no se cobra prácticamente ni un impuesto. Los servicios sí se han encarecido y una de los desafíos es llegar con la electricidad a más regiones y por eso la inversión del Plan Castello en Negro Muerto es fundamental porque nos permitiría ampliar las zonas bajo riego con métodos eficientes y modernos. Es discutible. Creo que la producción tiene muy buenos ejemplos en materia frutícola que hay que replicar, que tuvieron y van a seguir teniendo el acompañamiento del gobierno. Pero hay otras situaciones que sí, son más complejas y requieren una asistencia más directa.

-Le preocupa alguna región en materia productiva?

Me preocupa la Región Sur. Allí debemos innovar en las propuestas que el Estado lleve, hay que coordinar la bajada del Estado al territorio porque hace falta un impulso mayor. Tenemos productores fundamentalmente de ovejas que ven diezmada su capacidad de crecer, entonces estamos pensando en políticas específicas.

-Explotación minera?

Minería es una de las grandes tareas pendientes que tiene la provincia. Hay una baja recaudación hoy y estamos diagnosticando a qué se debe. Estamos hablando de minería de tercera categoría (piedra laja) y hay que volver a analizar toda la cadena productiva de la piedra, creemos que tenemos una oportunidad de generar empleo a partir de su explotación.

-Además de los servicios esenciales del Estado, a dónde va la gestión, cuál es esa vuelta de tuerca?

La innovación cruza todos los temas. Nosotros vamos a trabajar hacia adentro del Estado con herramientas como el expediente digital, por ejemplo, y también hacia afuera en los servicios que le brindamos a los ciudadanos como sacar de forma digital un turno en el Hospital, una temática pendiente en el sistema de salud donde hemos tenido enormes avances en atención. La conectividad es fundamental, estamos proponiendo estrategias para que haya una red mayor en la provincia. Y tenemos que ir a la alta tecnología, acompañar ese desarrollo. Queremos replicar el parque tecnológico industrial de Bariloche en otras localidades como Campo Grande por su cercanía a Vaca Muerte, que imaginamos puede ser un polo de servicios. Lo mismo en Cipolletti y Cinco Saltos. La tecnología obviamente atraviesa la producción, hay que seguir incorporando tecnología en la producción primera como se vino haciendo hasta ahora.

-También hay un desafío político. Usted asume con un Juntos todo poderoso. Cómo se administra ese poder?

Ese es un desafío es cierto, somos muchos. Tiene de bueno que la gente que ha llegado (intendentes, legisladores, comisionados de fomento) lo ha hecho a partir de un enorme compromiso social con su localidad y su terruño y su región, es decir, no hay gente mayoritariamente que no haya sido votado por un profundo conocimiento por parte de su gente, entonces pueden aportar mucho a las soluciones que tenemos que brindar, que es la gran herramienta que tiene Juntos para gobernar, la cercanía con la gente a través de los intendentes y legisladores. Después otra gran responsabilidad que tenemos con este enorme crecimiento partidario es la planificación de los que vamos a hacer por la provincia. Creemos que estamos con la responsabilidad de tomar decisiones para la provincia por los próximos 20 o 30 años, con los grandes objetivos y también con lo de cumplimiento de corto y mediano plazo. Excede absolutamente los cuatro años de mi mandato, pero las decisiones que hoy tomemos inciden en ese resultado final. Por eso vamos a proponer el área bien técnica de Planificación y allí esperamos generar una mirada regional y de integración comarcal con las provincias vecinas.

-Esa planificación incluye el marco normativo? Piensa en modificar la Constitución?

Está siempre en agenda la reforma constitucional. No lo tengo como una decisión a corto plazo. Lo que creo es que tenemos una Constitución que fue muy innovadora y de vanguardia pero que tiene cuestiones que han quedado desactualizadas. Habrá que pensar si el conjunto de la sociedad lo siente como una necesidad. Nosotros propuestas constitucionales por supuesto tenemos, pero no me parace que hoy sea una prioridad para la sociedad, creo que hay otras urgencias a las que tenemos que responder. Pero no está descartado y ha pasado tiempo como para revisarla, pero no está en mi agenda inmediata.