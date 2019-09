ATE pide que el bono alcance a policías y cosechó críticas

(ADN).- El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, salió a reclamarle al gobierno provincial que el pago del bono alcance también al personal penitenciario y policial. Además, que ese beneficio pueda ser trasladado a los retirados de la fuerza. Pero en ese sector no cayó bien el accionar del jefe sindical.

«Los estatales provinciales fuimos discriminados por el bono otorgado por Nación. Ahora que lo conseguimos en Río Negro a un mismo monto, ningún empleado público debiera ser discriminado», planteó Aguiar y pidió que polícías y penitenciarios también cobren el bono de 5000 pesos que el gobierno pagará a trabajadores estatales el 20 de octubre.

Y agregó: «Sería más inclusivo aún que en los acuerdos alcanzados también estén incorporado el personal retirado de la fuerza, históricamente excluidos por los ejecutivos».

Al conocerse la postura del jefe de ATE, Rubén Calvo, referente de los policías retirados, planteó en sus redes sociales: «una vez más, el sector policial carece de representación propia, ni siquiera para ser escuchado».

«El dirigente Rodolfo Aguiar -agregó- en los últimos días ha declarado y se reivindica como vocero, lo hizo con el pedido de incorporar a la policía en la devolución de los aportes personales jubilatorios y con la creación del fondo de vivienda».

«Estas declaraciones no son nada inocentes, puede venir acompañado de un guiño encubierto que no estamos viendo, con el solo hecho de que alguien que no conoce nuestro trabajo pretenda representarnos me da vergüenza» expresó, «porque demuestra nuestra incapacidad agravada por la falta de coraje y valentía que se necesita para cambiar la historia», sentenció.

Calvo indicó que «la situación actual es muy delicada en muchos hogares de policías que empeorará porque no estamos previniendo nada. Nos seguimos preparando y aún no sabemos para qué».

El comisario retirado subrayó que «el gobierno y ATE ya simulan proyecciones un porcentaje y sumas fijas (bonos) por lo que nuevamente podemos quedar fuera de obtener algún aumento de nuestros alicaídos sueldos. Deberíamos con mucha fuerza rechazar enérgica y públicamente cualquier propuesta que no incluyan en un 100% al sector pasivo».

«Exijamos representación propia, no para cualquiera son las botas», remarcó.

Por último, Calvo expresó que «la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. ¿Cuánto nos queda de esto?”, se preguntó.