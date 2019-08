Resignados. ADN

La fórmula Macri-Pichetto no logra insertarse en Río Negro y podría no llegar al 20% de los votos en las PASO. Los números de las encuestas desalientan los intentos de superación y Cambiemos prácticamente no hace campaña en la provincia.

Un síntoma es la poca actividad (militante y mediática) de los referentes de la UCR y el ARI. Los esfuerzos están concentrados -por parte del PRO- en las redes sociales. Tampoco hubo un desembarco de ministros ni dirigentes nacionales del macrismo, a pesar que se trata del territorio del candidato a vicepresidente.

Si los sondeos de opinión son correctos, Cambiemos saldrá tercero, detrás del Frente de Todos y la boleta corta de Juntos Somos Río Negro. Incluso, si no mejora la performance electoral en octubre, peligra la renovación de la banca de Sergio Wisky en el Congreso.

Para el oficialismo rionegrino esta es una etapa didáctica. Los dirigentes y militantes recorren la provincia barrio por barrio, casa por casa, explicando el esquema electoral. «El candidato a presidente que quieras, y la boleta de Alberto» sintetizan. Hacen docencia de cómo ensamblar las listas y esperan que la gente vaya a votar con el sobre listo.

El equipo de campaña mide y ve que casi un 65% de los rionegrinos «quiere votar a Alberto», pero entienden que la elección es nacional y eso complica la traducción de la intención al voto concreto. Por eso, esperan que las PASO sean una referencia: saber bien desde qué base parten para ajustar la estrategia hacia octubre.

Por el contrario, en el Frente de Todos hay confianza en que la fórmula de los Fernández sea lo sufientemente potente como para ganar la elección. No hay -aseguran- un tradición de corte de boleta en la provincia, por lo que los candidatos a senadores y diputados evalúan que no tendrán mucha diferencia porcentual con el tramo presidencial. Las encuestas indican que el kirchnerismo rondará el 60%.

La campaña se intensificará después de las PASO en todo el país. También en Río Negro.

Además, varios municipios renuevan sus autoridades. Son 15: el 1 de septiembre votan Bariloche y Choele Choel; el 15 será el turno de Guardia Mitre, Valcheta y Río Colorado, el 29 Cinco Saltos. El 6 de octubre se desarrollarán las elecciones en Sierra Grande y Viedma, y el 27 Villa Regina, General Conesa, Chichinales, Belisle, Lamarque, San Antonio y Dina Huapi.

Juntos espera seguir en la senda verde. Piensa retener Bariloche, ganar por primera vez Viedma y arrebatarle al FPV Choele Choel y San Antonio y a la UCR Valcheta. Tiene peleas difíciles en otras localidades y en Cinco Saltos, que gobierna, una fuerte interna entre el intendente Germán Epul y el legislador Miguel Vidal.