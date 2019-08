Habilitaron a De Rege y el domingo hay internas

(ADN).- El Tribunal Electoral Provincial rechazó la impugnación contra la candidatura de Mario De Rege. Así, queda confirmada la interna en el radicalismo de Viedma que se desarrollará este domingo, para elegir a quien encabece la lista en la elección municipal del 6 de octubre.

De Rege competirá contra José Luis García Pinasco. Ambos llevan sus listas de concejales y revisores de cuentas.

El ex vicegobernador está respaldado por el intendente José Luis Foulkes. Su candidato a presidir el Concejo es el actual secretario de Gobierno, Pedro Sánchez.

García Pinasco viene militando su candidatura sin estructura. Lo acompaña la actual edil Genoveva Molinari, quien es candidata a presidente del Concejo.

El Tribunal Electoral, integrado por Sandra Filipuzzi, María Lujan Ignazi y Ariel Gallinger, no hicieron lugar a la presentación que promovieron los apoderados de García Pinasco. La Impugnación a De Rege es porque no tiene el suficiente tiempo de afiliado a la UCR, y no fue incorporado a la contienda como un extra partidario.

De Rege se fue del radicalismo y se afilió al PRO, pero hace un tiempo retornó. Ése tránsito implicó una reafiliación. Allí radicó el punto de la impugnación que no prosperó.

Habrá internas.