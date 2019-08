Ex Fiscal Falca: «el poder político te utiliza en su beneficio»

(ADN). – El ex fiscal Ricardo Falca, recientemente sobreseído por el Consejo de la Magistratura en una causa por la investigación del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, señaló que llegó a esta instancia «por una cuestión solamente política» y aclaró que en el caso de la muerte del joven viedmense «actué solo tres días subrogando a la fiscal Daniela Zágari».

Señaló que estuvo afectado por este «cuestionamiento público y estar todos los días en los medios y eso no me lo devuelve nadie». Tras destacar su trayectoria de 10 años en la profesión de abogado y 25 años en la Justicia, indicó que «todo fue político, porque indudablemente el poder político te utiliza en su beneficio y le tira carne podrida a los familiares de la victima, porque eso es lo que hicieron»

«Ya lo supere -dijo- pero me quedo tranquilo por los que me conocen y los demás que no hablen porque voy a ejercer mis derechos», expresó en una nota con LU15 Radio Viedma.

Según Falca, la intromisión de la política en la justicia empezó en 1989, «con la causa de corrupción del ex Banco Provincia de Río Negro, donde estaban involucrados como sospechosos desde el gobernador para abajo».

Se refirió además a la composición del Colegio de la Magistratura donde el poder político está representado por los legisladores y el Colegio de Abogados, además de la Justicia y opinó que «habría que pensar en otra integración».

Sobre este tema recordó que «una vez tuve que actuar en una denuncia por corrupción, en la causa de los Planes de Empleo Rionegrino (PER) y por eso «estuve cinco años con un expediente en el Concejo de la Magistratura, hasta que fui sobreseído».

En cuanto a su intervención en la investigación de la muerte de Atahualpa, el ex fiscal manifestó que «mi situación era clara y sólo participé por tres días en la causa, como subrogante» y «la realidad es que todo empezó mal desde el momento en que se crea una Comisión Legislativa que es hecho inconstitucional porque el Poder Legislativo no tiene facultades para revisar las acciones del Poder Judicial y me incorporan a esta investigación cuando ya no estaba en la Justicia y además ya había sido investigado en la Procuración, por una denuncia de Julieta Vinaya, y había sido sobreseído».

Falca recordó que se le reprochó no haber inspeccionado el local donde había estado Atahualpa, la noche de su muerte, porque «era de un cuñado mio, que estaba separado desde hacia 16 años»; yo no sabía que había estado en ese lugar, la causa tramitaba en la policía, no estaba enterado y además nunca se dijo cuales fueron las pruebas valiosas que se perdieron».

Indicó que asumió como fiscal subrogante de Daniela Zágari, por tres días (desde el 17 al 19 de junio) y señaló que tomó una serie de medidas como fijar una recompensa para testigos, pidió informes a una empresa telefónica sobre el celular de la víctima y ordenó un allanamiento con el secuestro de una camioneta. Indicó que cuando Zágari retornó a Viedma «nunca más volví a ver la causa».

El ex fiscal Ricardo Falca reiteró que «sabía que no me podían sancionar, pero te afecta» y sintetizó en cuanto a la función de la Justicia que «para ser justo tenes que ser objetivo, imparcial e independiente».