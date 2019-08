Alerta en las provincias por la coparticipación y el bono

Las medidas económicas anunciados por Mauricio Macri generaron preocupación en las provincias por la merma en los ingresos por coparticipación que generará una menor recaudación por modificaciones tributarias y el pago de un bono de 5000 pesos para los estatales tal como lo recibirán los empleados públicos nacionales y que ya fuera planteado en Río Negro al gobernador Alberto Weretilneck por ATE.

En varias provincias advierten que no están en condiciones de hacer frente a un plus, pero además aventuran una caída de ingresos en las arcas locales ya que el aumento de mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias mermará la coparticipación, ya que desde el Pacto Fiscal 2017 se reparte entre las provincias.

Gobernadores aclararon que no podrán hacer frente a ese gasto, principalmente en las provincias que aplican cláusula gatillo para aumentar sueldos de acuerdo a los índices de inflación. “Todos los empleados tienen la certeza que su capacidad de compra está intacta, si la inflación sube se les paga”, explicó en Mendoza el ministro de Gobierno de esa provincia, Lisandro Nieri. El funcionario del gobernador radical Alfredo Cornejo respondió así a los reclamos de los gremios ATE y de la Salud, desde donde piden una suma extra, según informó ámbito.com

Por el momento, las administraciones provinciales negaron que estén en condiciones pagar un plus extraordinario. Buena parte de esos distritos bajo los mismos argumentos que Mendoza: ya aplican cláusula gatillo, con lo cual una potencial aceleración inflacionaria quedará integrada a los haberes de los estatales.

En Salta, Juan Manuel Urtubey, gobernador y candidato a vicepresidente por Consenso Federal señaló que “el Gobierno provincial garantiza el poder adquisitivo salarial de los trabajadores del Estado” con una actualización automática salarial mensual según los índices inflacionarios del INDEC. Sobre el pago del bono de $5000, Urtubey señaló que es una medida “para la administración pública nacional”.

En otros distritos que aplican cláusula gatillo, como San Juan o Santa Fe, los argumentos fueron similares. Sin embargo, desde una provincia gobernada por el peronismo que no tiene aumentos automáticos manifestaron a Ámbito Financiero que “si Nación envía el dinero se puede pagar un bono”.

Otros distritos del PJ admitieron que “están haciendo números”, pero que sería muy difícil hacer el pago. Uno de los puntos que alejan la posibilidad es que esperan una merma de coparticipación por la decisión de aumentar el mínimo no imponible de Impuesto a las Ganancias.Desde la derogación del artículo 104 acordado por Nación y las provincias que adhirieron al Pacto Fiscal (todas menos San Luis y La Pampa), las detracciones a ese tributo que se destinaban a financiar Anses o el Fondo del Conurbano (entre otros ítems) pasaron a engrosar la coparticipación. Por lo tanto, cualquier retoque en Ganancias impacta directamente en las provincias.

“No fuimos consultados, pero claramente nos perjudica”, dijeron a ámbito.com desde una administración norteña. Las provincias aún están en pleno cálculo de cuánto perderán por estas modificaciones.

“La alternativa de bajar el aporte personal también genera impacto. Lo mismo que Ganancias y el monotributo. La situación es muy complicada”, agregaron desde una provincia importante en términos electorales.