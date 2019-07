Pichetto vice: «Es una oportunidad única para Río Negro»

(ADN).- La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar (JSRN), salió a alentar la candidatura a vicepresidente de Miguel Pichetto. «Es una oportunidad única para Río Negro». La histórica dirigente dijo que votará la fórmula macrista y la lista de Juntos a senadores y diputados, aunque dará libertad de acción a sus seguidores. Y vaticinó que Mauricio Macri volverá a ser Presidente.

Así, Yahuar transmitió el pensamiento de un sector del oficialismo rionegrino que es proclive al macrismo. Pero como no es unánime esa postura, la jefa comunal aclaró siempre que sus declaraciones -que hizo en Frecuencia VyP esta mañana- son a título personal.

De todos modos, blanqueó parte del acuerdo entre el Senador y el Gobernador.

«Voy a trabajar (en Los Menucos) para Alberto senador, y a presidente dejaré libre decisión a los afiliados» dijo, pero enseguida indicó: «yo voy a votar a Pichetto y a Weretilneck».

Y agregó: «ojalá tengamos un vicepresidente rionegrino» y ponderó la tarea de Pichetto en el Senado «que ha acompañado siempre a todos los intendentes y gobernadores de la provincia».

Yahuar es una de las intendentas de la UCR que se alejó del partido cuando el radicalismo se sumergió en la alianza macrista. Su pase a Juntos respondió, entre otras cosas, al ninguneo nacional y la falta de pericia de la dirigencia provincial.

«Tuvo que llegar Pichetto al gobierno nacional para se me abrieran las puertas» subrayó. «Yo he presentado muchos proyectos y ninguno había prosperado, no había logrado audiencias con funcionarios nacionales» recordó. «Pero ahora vuelvo a la carga con temas de mi localidad que espero se puedan concretar».

Por último, la intendenta vaticinó: «creo que va a ser una elección muy polarizada, y creo que va a haber segunda vuelta y va a volver a ganar Macri».