«Cuatro años más de Macri pueden ser muy negativos»

(ADN).- El titular del sindicato de los trabajadores bancarios de la Zona Atlántica de Río Negro, Rodolfo Cufré, confirmó que el gremio respaldará la fórmula de los Fernández como lo expresó la CGT ayer. Y pidió a quienes tienen «un buen pasar» económico, mirar más allá de su realidad donde hay personas que «la están pasando mal».

«Estamos absolutamente encolumnados detrás de la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner» sentenció el dirigente en diálogo con FM El Rayo, y explicó que «hay una definición de la conducción nacional, pero además en mi caso por propia convicción».

Para Cufré, «cuatro años más del gobierno de Macri pueden ser muy negativos para todos».

«Hay que dejar de mirarse el ombligo y ver qué pasa en la realidad de la calle todos los días» planteó el legislador de Juntos Somos Río Negro.

El dirigente sindical reveló que «a los compañeros bancarios les digo que en 2015 me callé la boca, traté de no influir a nadie, me parecía que cada uno debía definir de acuerdo a sus ideas, y muchos compraron las propuestas del actual Presidente, sobretodo lo que respecta al impuesto a las ganancias. Pero de todo lo que prometió, lamentablemente no cumplió ninguna».

«Por eso ahora -agregó- estamos teniendo asambleas en los distintos Bancos y digo prefiero ponerme colorado ahora y no pálido después. Por eso mi mensaje es: si se vuelven a equivocar se van a quedar sin Banca Pública, sin derechos laborales, y sin la posibilidad de jubilarse con las actuales condiciones».

En ese sentido subrayó: «Son datos objetivos porque el propio gobierno lo ha dicho, que quiere la reforma laboral y una previsional. Al Banco Nación lo están vaciando todos los días, al Banco Provincia de Buenos Aires le modificaron las condiciones jubilatorias… entonces no es relato, son datos objetivos».

«Me parece que hay mucha gente que está revisando su forma de elegir, que considera que se equivocó y aunque tenga un buen pasar, empieza a mirar para el costado y ve lo mal que la están pasando sus conciudadanos, vecinos y parientes», evaluó. «Nosotros (los bancarios) estamos bien, pero es momento de tener otra mirada porque si viene otra gestión del gobierno nacional, va a ser peor de lo que la estamos pasando ahora», afirmó.

Cufré también resaltó la reunión de varios sindicalistas que reportan en la CGT de la Zona Atlántica y apoyan la candidatura a intendente de Pedro Pesatti para el 6 de octubre. “Tuvimos una reunión muy interesante, porque más allá del respaldo a la candidatura de Pedro, querían conocer el proyecto como candidato a intendente de la ciudad”, explicó.