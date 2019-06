García Pinasco: “En Viedma hay que ampliar Cambiemos»

(ADN).- El dirigente radical de Viedma, José Luis García Pinasco, exhortó a ampliar la alianza Cambiemos de cara a las elecciones municipales. El pre candidato a intendente consideró que la gobernabilidad requiere de consensos y la suma de voluntades.

“Hay que ampliar Cambiemos, las alianzas no tienen techo, no tienen límites, no hay reparos» expresó García Pinasco en FM El Rayo. «Se busca gobernabilidad y eso requiere de todos los hombres y mujeres con ganas de hacer cosas por Viedma”, justificó.

Así, dejó abierta la puerta para dialogar con diferentes espacios políticos de la ciudad que compartan un mismo proyecto.

Sobre la fecha electoral, que será en septiembre y octubre, el pre candidato recordó que “siempre supimos que no tenemos posibilidades de influir”, pero reclamó que “sería muy bueno que estuviera clara. Los vecinos preguntan cuándo va a ser la elección”, reveló.

García Pinasco ratificó su decisión de participar: “yo no digo otra cosa que quiero ser intendente de Viedma y eso nos ha puesto en un lugar de preponderancia respecto a otros dirigentes”.

El dirigente indicó que “hay que resolver la interna partidaria para que el radicalismo tenga su candidato y a partir de ahí realizar las alianzas que Viedma necesita”. “Les pido a los sectores del radicalismo que sean prudentes y hablemos de alianzas una vez que definamos la interna”, expresó.

De lleno en su campaña #Pollo2019 desarrolla actividades en toda la ciudad.