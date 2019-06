Flybondi dejaría de volar. Bariloche pierde conexiones

(ADN).- “Flybondi dejaría de volar en diciembre”. Así lo afirmó el secretario de la Unión de Personal Superior de Empresas Aerocomerciales, Marcelo Uhrich, y visualizó la crisis del sector low cost en el país, una modalidad que fue anunciada con fuerza por el gobierno nacional. “No se puede bancar más la pérdida”, aseguró.

La confirmación preocupa en Río Negro, especialmente en Bariloche, ya que la empresa aérea aporta varios vuelos por semana con distintos puntos del país. Ahora, la ciudad turística por excelencia de la provincia pierde conexiones.

Flybondi dejó de operar en Bahía Blanca y podría cesar el servicio desde Neuquén en los próximos días.

Además, el panorama para el sector low cost en argentina es complejo y cada vez más compañías anuncian su salida del país.

En declaraciones a Radio del Plata, Uhrich agregó: «Avianca deja de operar, dudo que sean seis meses». Y subaryó: «Calculamos que va a ser muy difícil que vuelva a iniciar operaciones».

Luego contó que «los pilotos han decidido no movilizar los aviones, es decir no prestar pilotos para que vuelen porque pretenden repatriar aviones y avión que se fue no vuelve nunca más», y detalló que “son 450 compañeros que se quedan sin trabajo».

«Nosotros dijimos que la revolución de los aviones iba al fracaso y mucho menos si tocaban la banda tarifaria mínima», añadió.

En esa línea, sostuvo que “acá lo que hicieron fue implementar el plan Lopetegui-Quintana dándole los vuelos internacionales al consorcio Latam Internacional que transporta más pasajeros argentinos al exterior que el resto de las aerolíneas. Esto genera un déficit atroz porque no tributan ni generan empleo»,

«En el caso de las low cost reventaron la banda tarifaria mínima y hoy vemos que Aerolíneas Argentinas para volver a recuperar mercado vende 512 mil pasajes por debajo del valor operativo de ese boleto», agregó y dijo que “destruyeron una actividad exitosa en Argentina. Andes está pagando sueldos en 3 y hasta 4 veces. Lan Argentina perdió cerca de 30 millones este año. Aerolíneas tenía una participación de mercado del 80% y ahora tiene 70%».

En cuanto a la polémica low cost que opera desde El Palomar, lanzó: «Flybondi pierde 3 millones de dólares por mes y nadie entiende de qué se trata. Lo que se comenta en el mercado es que en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida. No sólo no ganaron el mercado haciendo dumping, sino que tuvieron mil incidentes en un año».

Por lo pronto, la firma ya dejó de operar en Bahía Blanca desde el 1 de junio debido a la poca rentabilidad y falta de pasajeros tras un año de conectar esa localidad con El Palomar. “Los últimos seis meses tuvimos más gastos que ingresos”, sostuvieron desde la empresa de vuelos low cost.

En su primer año de funcionamiento, con su vuelo inaugural fallido que duró solo 12 minutos por un desperfecto técnico en una turbina y provocó un aterrizaje de emergencia, presentó una saga interminable de incidentes protagonizados y no recibió ni una sola sanción.

La alta tasa de incidentes fue admitida por la propia Flybondi en un documento que presentó ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), a cargo del controvertido Tomás Insausti, designado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En este documento la low cost reconoció haber protagonizado un total de 853 incidentes en vuelos que operó entre el 15 de Febrero y el 5 de Agosto de 2018.