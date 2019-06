«El peronismo de Río Negro no me representa»

(ADN).- «El peronismo no me representa». Contundente, el legislador Ariel Rivero enarboló críticas a la conducción del PJ, a quienes acusó de llevar al partido al «peor de los mundos». Reiteró que el justicialismo está bajo los designios de Magdalena Odarda. Se quejó porque no hay acompañamiento a los candidatos a intendente. Y advirtió que el kirchnerismo va a terminar acordando con Juntos, como lo hizo con el radicalismo.

El intendente electo de Campo Grande reafirmó su pertenencia al espacio que lidera el senador Miguel Pichetto, y no descartó que Alternativa Federal tenga candidatos a senadores y diputados por Río Negro.

«Al peronismo lo conduce Odarda» aseguró el legislador en referencia a la senadora y jefa de RIO. Y arremetió: «la presidencia de Martín Soria fue la peor de la historia, dejó desamparados a los compañeros, fundamente a los intendentes». «Hoy tenemos varias localidades donde podemos pelear por la municipalidad, y no hay acompañamiento. Y no económico, hablo de lo humano, de lo anímico».

En esa línea, indicó que «el peronismo está en el peor de los mundos, está más débil que nunca y le va costar muchos recuperarse» de la derrota del 7 de abril.

Pero su diatriba no quedó circunscripta en el jefe del PJ, también avanzó sobre otro sector: «no entiendo al kirchnerismo, no entiendo que pueda permitir que Odarda -que fue acérrima opositora de Néstor y Cristina- sea la voz cantante en Río Negro».

Y advirtió que «Fernández-Fernández (por la fórmula del Frente Patriótico) va a a terminar arreglando con Weretilneck, con Juntos, porque así concibe el poder». «Ya lo hizo contra de (Carlos) Soria, contra de (Miguel) Pichetto y lo volverá a hacer», va a haber un «acuerdo con el poder de turno, eso siempre hizo».

Sobre el partido en Río Negro aseguró que «hay una gran cantidad de compañeros que están buscando otra alternativa, otro peronismo. Un peronismo solidario, de ideas y de propuesta de provincia» y no «este peronismo de Odarda que se ha dedicado a ser denunciador serial».

En ese contexto, entendió a los intendentes que se van a Juntos Somos Río Negro: «son decisiones personales y hay una historia detrás… hubo una desvalorización del partido a muchos compañeros».

Finalmente, se refirió al plano nacional. Sorprendió con críticas al Peronismo Federal: «desperdició mucho tiempo» dijo, y apuntó contra Juan Schiaretti, Sergio Massa y Roberto Lavagana, de quienes aseguró que fueron tomados por «mezquindades» y «no permitieron a los argentinos tener otro opción».

Pero valoró que Pichetto y Juan Manuel Urtubey «mantuvieron siempre una propuesta, que se va a terminar armando».

«Voy a estar donde esté Pichetto» subrayó, y dijo que «puede haber candidatos en Río Negro de Alternativa a diputados y senadores», y advirtió que en los próximos días habrá definiciones.