Viedma: Molinari descartó una alianza de la UCR con Juntos

(ADN).- La concejal viedmense Genoveva Molinari (UCR) estimó que las elecciones municipales serán en septiembre, pero admitió que el partido aún no tiene definido los candidatos. Propuso una alianza, pero descartó un camino conjunto con el oficialismo rionegrino. Y pidió replantear Cambiemos.

«Trabajamos para definir cuanto antes un candidato, no es sencillo, pero esperemos poder tenerlo para que el radicalismo siga gobernando Viedma» aseveró Molinari en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo. «No hay fecha aún, hacia adentro del partido no hay una definición, el panorama electoral cambia día a día», agregó.

Sin embargo, dijo que «sería importante que el intendente se pueda elegir lo más libre e independiente», sin contaminación de otros debates.

La concejal -una potencial candidata- exhortó a que «tenemos que trabajar en un proyecto nuevo para el radicalismo, porque se está terminando una etapa».

Sobre el armado electoral, subrayó: «hay que pensar en una etapa de alianzas. Hay que ampliar, porque con el radicalismo solo no alcanza». En ese sentido descartó los socios con que el oficialismo ganó en 2015 (el Frente Progresista), y es conocida su postura respecto de Cambiemos.

-Y con Juntos?

En viedma estamos sufriendo la falta de políticas sociales que dependen del gobierno provincial, desde ese punto ya no podemos acordar, eso nos diferencia de Juntos.

Cambiemos

“Hay que replantear la integración en Cambiemos”, señaló Molinari. “No podemos repetir el mismo error” de Gualeguaychú “sin ningún acuerdo previo, sin ninguna condición previa”.

La referencia -en FM Nativa- es a la Convención de la UCR el 27 de mayo en Parque Norte.

“No hay que repetir los mismos errores, la dirigencia a nivel nacional debe cambiar el rol que ha tenido en los últimos años y fijar otros posicionamientos; somos un partido más que centenario y no podemos echar los principios a la basura de un día para el otro”, subrayó.

De todos modos, aseguró que “no podemos volver a la lista 3, no hay partido que se presente solo”, y propuso por lo menos “rediscutir el acuerdo, cómo va a integrar el nuevo gobierno que se conforme, cómo la UCR se va a integrar, los nuevos cargos legislativos y ejecutivos, no puede ser que el radicalismo ni siquiera tenga un lugar oreponderante en el gabinete y si hubiera habido una mayor integración no estaría pasando todo lo que está pasando, tendríamos para aportar”.

Molinari afirmó que “el gobierno nacional se ha equivocado” y hay que definir “un nuevo plan económico”, ya que actualmente está alejado del pueblo y de la visión más socialdemócrata que debería caracterizar a la UCR. “Con la clase baja y la clase media tendría que estar el radicalismo”, aseveró.