UPCN: «estado calamitoso» de edificios públicos en Conesa

(ADN).- La UPCN denunció el «estado calamitoso» de varios edificios públicos que el gobierno provincial tiene en la localidad de Conesa. Y se hizo eco de las quejas que vienen realizando los trabajadores de esas reparticiones.

El gremio estatal, indicó que trabajadores de la delegación del IPROSS; del Registro Civil y de la escuela nº 9 de General Conesa, «vienen denunciando el peligroso estado edilicio de las dependencias donde funcionan estos organismos que prestan servicios a los ciudadanos de la zona».

La situación es más visible en días lluviosos como el de ayer. «Los compañeros del PSA de la escuela nº 9 deben juntar en baldes el agua que ingresa por las rajaduras del techo, cercanas a los tubos fluorescentes en la cocina del colegio. Los reclamos al gobierno por parte de directivos y PSA datan de hace mucho tiempo sin obtener respuesta», expresaron desde el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.

Y especificaron: «El edificio donde funciona el Registro Civil sigue en las mismas condiciones que la UPCN viene denunciando desde hace un año. Los baños continúan con filtraciones, hay mampostería acumulada, cableado sin contención, conexiones eléctricas sin toma a tierra y con masas expuestas ‘accidentalmente’ bajo tensión, grietas y descascaramiento en distintas paredes, salidas de emergencia obstruidas, etc».

«Todo esto ya fue denunciado en reiteradas oportunidades al responsable del ministerio de Gobierno, Luis Di Giácomo, que aduce que la UPCN se queja ‘sin motivos’; e incluso la secretaria local de la UPCN, Patricia Plana, recibió insultos y agresiones por parte de la dueña del edificio que alquila el local al Estado. Por lo que nuestro gremio debió apercibir a la señora a través de una Carta Documento. A pesar de todas las denuncias y reclamos a la Secretaría de Trabajo, los compañeros del Registro Civil siguen trabajando en situación extremadamente precaria, corriendo serios peligros junto a los ciudadanos que se acercan a realizar trámites», aseguraron.

La UPCN puntualizó que «otro edificio con problemas de seguridad e higiene que requiere urgente atención es el IPROSS. Los trabajadores ya reclamaron a través de la UPCN al presidente del instituto, Claudio Di Tella (actualmente candidato oficial a la intendencia de Cipolletti) sin obtener respuestas aún. La delegación del Instituto en Conesa no cuenta con baños propios para los agentes, hay paredes con grietas, aberturas rotas, techos con filtraciones, el tanque de agua abandonado sin análisis de potabilidad y salubridad, etc. Cabe acotar, porque no es un detalle menor y habla de la responsabilidad de una funcionaria y del Estado, que mientras no se hace lugar a reclamos básicos de seguridad, la vocal Gubernamental del IPROSS, Andrea Escudero, realizó en un año cuatro costosos viajes al exterior», denunciaron.

«Todos los edificios mencionados presentan un estado grave de abandono por nulo mantenimiento que expone a trabajadores y ciudadanos a delicadas situaciones de riesgo. La UPCN viene denunciando por los canales pertinentes desde hace tiempo, pero el Estado provincial sigue ausente y, nuestros compañeros junto a los ciudadanos receptores de los servicios, se arriesgan cotidianamente a serios peligros», agregaron desde el sindicato.

Por eso, expresaron: «Solicitamos públicamente al gobierno que se haga responsable de las diferentes situaciones, ofreciendo a los rionegrinos (trabajadores y población en general) condiciones de seguridad e higiene en la prestación de los servicios del Estado».