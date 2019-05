(ADN).- «Alternativa Federal va a tener candidatos a presidente, vice, senadores y diputados en Río Negro, sin lugar a dudas». Con esta frase, el senador Miguel Pichetto salió a desafiar el armado de Unidad Ciudadana en la provincia, y pone proa a lo que entiende será la próxima polarización. Adelantó que el espacio tendría candidato a intendente en Bariloche. Y deslizó críticas contra Martín Soria.

Por los números negativos que mantiene el presidente Mauricio Macri en esta región, el jefe del bloque del PJ se entusiasma con sumar al Congreso integrantes del o aliados.

Su apreciación surgió en Bariloche, después de haber compartido una recorrida por el INVAP con el pre-candidato a presidente de Alternativa, Roberto Lavagna, y el gobernador Alberto Weretilneck. Ese encuentro reflotó los rumores sobre la candidatura del mandatario a senador por el espacio Federal, que ayer obtuvo una buena noticia con el aplastante triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba.

La intención de Juntos es participar, quiere representantes propios en el Congreso. En principio la idea era ir con boleta corta, pero el escenario complica esa estrategia. En consecuencia, se potencia la idea de ir con algún frente nacional.

El senador, en diálogo con el diario El Cordillerano, también indicó que Alternativa podría tener un candidato a intendente en Bariloche.

-En un año electoral, el PJ parece estar disperso, sin un candidato natural…

-¿Y a intendente?

Puede que a intendente también, porque el intendente es un hombre importante en el marco de las ciudades. Vamos a ver, estamos hablando y veremos qué pasa.

Pichetto también hizo un análisis de la elección del 7 de abril: «Para mí era previsible», subrayó. «Creo que no se construyó un modelo de unidad del peronismo, que se tuvo una visión muy sesgada hacia la izquierda, con alianzas con partidos menores muy pequeños, que electoralmente no representan nada, como son Kolina o Nuevo Encuentro, el PC, partidos que no tienen votos en la provincia».

Para el senador, «el electorado rionegrino es de centro, moderado, no va el discurso radicalizado. El electorado de Río Negro defiende el medio ambiente especialmente en lugares como Bariloche, pero no es hiper ambientalista. No está en contra del fracking y del desarrollo petrolero. Es muy importante para el país el desarrollo del gas y del petróleo, en Vaca Muerta y en el norte de la provincia. Esos discursos son expresiones minoritarias que no te permiten ganar una elección. Podes construir minorías, pero no ganar una elección».

También se refirió al rol de Magdalena Odarda (RIO): «no tengo nada personal con ella. Pero me parece que no fue una alianza correcta». De todos modos, admitió que «el candidato tiene derecho a armar el proyecto. Lo que tiene que aceptar son las consecuencias».

Y avanzó: «Yo siendo candidato a gobernador, siempre traté de unir al peronismo. De hecho también lo apoyé al padre de él (de Martín Soria) en una voluntad común cuando fuimos gobierno y todos los sectores del peronismo acompañaron. Yo sufrí algunas decepciones en 2007 incluso, donde algunos municipios me adelantaron las elecciones. Martín Soria fue diputado conmigo. Yo era candidato a gobernador y lo puse de primer diputado en Roca. Pero él no tuvo nunca ninguna gestualidad de integración, de convocarnos. Pero ya está, uno tiene que aceptar la realidad».