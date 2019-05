Misa Cristina. ADN

La dirigencia del Frente para la Victoria peregrinó al Instituto Patria para la celebración de la Misa Cristina, buscando un norte después de la estrepitosa derrota del 7 de abril. Oktubre aparece en el horizonte como un punto de resurrección a partir de un triunfo. Las encuestas auguran que nada cambiará en la preferencia (cuando se vota un esquema nacional) de los rionegrinos que vienen acompañando al kirchnerismo en las últimas elecciones.

El llamado de la dirigencia nacional tenía -además- un objetivo: involucrar a todos los sectores en el lanzamiento de Unidad Ciudadana en Río Negro. Será el 31 de mayo en Bariloche, la ciudad más poblada y donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una de las adhesiones más importantes del distrito.

Subyace también un reordenamiento de liderazgos. Martín Doñate y Silvina García Larraburu surgen como los «garantes» del kirchnerismo puro. Ambos podrían ocupar las candidaturas a senadores, para integrar la Cámara del Congreso que más le interesa a CFK que -todo indica- buscará una nueva presidencia.

Un esquema más amplio que del actual FPV licúa el poder de Martín Soria, que seguirá conduciendo el PJ en el territorio y, seguramente, será candidato a diputado nacional.

De todos modos, el roquense está enfocado en retener su bastión con la candidatura de su hermana, María Emilia, a intendente de Roca, una elección que de no mediar inconvenientes tiene asegurada. Un dato de esa certeza es que Juntos aún no definió postulante y que en la Casa de Gobierno no le asignan chances a los nombres que están en danza.

Si retiene su ciudad y el control del partido, seguirá conservando un espacio mayoritario en el FPV, fundamentalmente porque el bloque de 17 legisladores que asumirá el 10 de diciembre le responden fielmente.

Sin embargo, se abrirá un debate hacia el futuro después de octubre, mirando la -hoy- lejana elección de 2023.

Antes, varios municipios elegirán sus intendentes el 23 de junio. También renovarán autoridades las Comisiones de Fomento. El oficialismo quiere aumentar su poder territorial, pero su foco está en Cipolletti. El gobernador Alberto Weretilneck juega a un histórico: Claudio Di Tella. Esta semana desembarcó en la ciudad la gobernadora electa, Arabela Carreras, para respaldar al titular del IPROSS.

Carreras y Weretilneck están enfocados en el #23J y en el armado del próximo Gabinete. Y estudian el escenario de octubre para evaluar sus chances electorales. La idea del partido provincial es tener representantes propios en el Congreso. Por ahora, una incógnita.

Por las dudas, mantienen diálogo con todos los sectores. El gobernador sigue con línea en la Casa Rosada. El despacho abierto es el del ministro del Interior Rogelio Frigerio, que esta semana lo recibió para acordar planes de obras. Weretilneck respaldó el Acuerdo de los 10 puntos de gobernabilidad.

El mandatario tampoco descuida su vínculo con Alternativa Federal. Cada vez que uno de sus potenciales candidatos a presidente desembarca en la provincia, los acompaña. Primero fue el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Esta semana fue el turno del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien llegó acompañado del senador Miguel Pichetto a una visita al INVAP. Así, alambra ese espacio aunque después verá si se suma o no.

Carreras tendió puentes con el Instituto Patria. La posibilidad que Cristina sea candidata mueve el escenario político y la mayoría de las encuestas la ubican al tope de las preferencias, ganándole al presidente Mauricio Macri en primera vuelta y el balotaje.