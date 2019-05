Macri respaldó la reelección de Tortoriello en Cipolletti

(ADN).- El intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, recibió hoy un fuerte apoyo en su candidatura a la reelección de Mauricio Macri. Fue en Darwin, a donde el presidente llegó a compartir un acto partidario con Cambiemos. Antes, había visitado el Parque Eólico de Pomona.

Tortoriello, que busca su continuidad el 23 de junio, logró la foto con Macri. Fuente del partido indicaron que hubo una charla sobre la elección municipal y el aval presidencial. Dicen los dirigentes de Cambiemos, que el mandatario tiene un estima por el intendente por el «reflejo» dirigencial.

Después de la actividad, Tortoriello aseguró: «Macri refleja el simbolismo de Cambiemos, su lidrazgo es indiscutido».

En diálogo con LU19, el intendente justificó el momento de la Argentina: «salir de una devastación no se hace con magia. Fue un desastre los últimos 40 años del país, con una inestabilidad marcada por un gasto publico desmesurado».

En ese sentido, Tortoriello dijo que «hay que tomar decisiones. Es un país difícil». Y consideró que «es largo el camino de regular el país, no es fácil, va a llevar años. Macri es un servidor público, y tiene un gran equipo de trabajo con el que va revirtiendo poco a poco la crisis», aseguró.

«Lo importantes es ir dominando la escalada del dólar y la inflación. La corrupción y la inflación son las dos enfermedades más complejas que puede tener una sociedad. Corrupción no hay más. A la inflación la estamos combatiendo», aseguró.

Y agregó: «yo comparo esta situación con países que pasaron por la guerra, como Alemania, que recién el año pasado terminó de pagar la deuda que tuvieron que tomar para pagar lo que fue la devastación de la Segunda Guerra. Acá, aunque nos cueste verlo, hemos sufrido una devastación social, una devastación estructural».

«No podemos en cuatro años vivir como en un país del primer mundo. La realidad es que de semejante situación no se sale tan rápido. Y seguramente se comenten errores en el camino, pero si no tomamos un camino con lideres que estén en la función publica solamente para trabajar por su Patria y su país, y estén para enriquecerse, no vamos a salir del pozo», concluyó.