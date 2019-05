La UPCN celebró el anuncio del Convenio Colectivo

(ADN).- La UPCN celebró el anuncio del gobernador Alberto Weretilneck sobre la puesta en marcha en Río Negro de un sistema de Convenio Colectivo de Trabajo. El gremio recordó que impulsó un proyecto similar en octubre de 2011, cuando consideró «perimida» en muchos puntos la Ley de la Función Pública.

«Esa ley fue creada en un contexto de extrema crisis provincial», puntualizaron desde el sindicato estatal.

La UPCN indicó que «después de casi 8 años -durante los cuales en reiteradas oportunidades pusimos nuestro proyecto en distintas mesas de discusión-, el gobernador Alberto Weretilneck a meses de terminar su mandato, decide hacer lugar a nuestra solicitud. Y eso es algo que celebramos. Aunque es una lástima que estiró su aprobación para el año que viene y el ya no estará gobernardo (a no ser que impida a la electa gobernadora Carreras ejercer con libertad su mandato, y lo haga él desde bambalinas. Esperamos que no sea así)».

«Recordamos, eso sí, que en estos últimos años y a pesar de la insistencia de UPCN en el tratamiento de un CCT, el gobierno no quiso nunca abrir el juego a una mesa conjunta de discusión salarial. Es más, en el último año, ante nuestra negativa de aceptar un 15% de aumento en 2018 (aún debiendo a los trabajadores porcentajes de 2016 y 2017 comprometidos en Actas) el gobernador Weretilneck acrecentó una postura autoritaria, propia de una dictadura, cuando sacó un aumento/ajuste por Decreto en medio de un contexto que el propio gobierno señalaba como de superávit en las arcas provinciales, Y, no bastando con ello, fomentó una reforma de la Ley de la Función Pública para incluir a un sindicato aceptador con el que logró una rebaja salarial del -42% sin declarase en emergencia», agregó el gremio.

De todos modos, la cúpula de UPCN subrayó que «no podemos decir que olvidamos esto, porque seguimos reclamando que los salarios recuperen lo que el gobierno nos adeuda, pero si celebramos esta repentina actitud democrática del señor gobernador que permitirá, si se implementa seria y adecuadamente, sumar las fuerzas de todos los trabajadores de la Administración Pública a la hora de discutir propuestas beneficiosas para los agentes del Estado rionegrino».

«Las posibilidades que abre una propuesta de este tipo son, en términos democráticos de igualdad representativa, similar a la representación popular en una Cámara legislativa. Un progreso a todas vistas alentador para la defensa de los derechos laborales», ponderaron.