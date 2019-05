Enojado con VN, Johnston tapa los pozos de la ruta 151

«Tomamos el toro por las astas, sin pedir permiso a vialidad nacional, porque primero está la vida», manifestó el Intendente de Catriel, Carlos Johnston, quien esta mañana decidió el bacheo de la ruta nacional al 151, entre el km 120 y 126, con personal de obras públicas de la comuna.

Tras la inacción de Vialidad Nacional, que hace más de 4 años viene prometiendo la reparación integra de la ruta nacional 151 entre Cipolletti y Algarrobo del Águila, el jefe comunal decidió enviar al personal municipal a tapar los baches en el tramo cercano a la localidad, con la colaboración de personal de la dirección de tránsito y puesto caminero de la policía rionegrina.

Innumerables son los reclamos por accidentes de tránsito y protestas debido al mal estado de la ruta nacional 151. La ruta que nace en Cipolletti y se extiende por 315 kilómetros hasta Algarrobo del Águila, la mayoría del tramo recorre zonas rurales. Salvo los 30 km iniciales, hasta Barda del Medio que pasa por varias ciudades rionegrinas, luego atraviesa zonas de campos. En los casi 178 km que separan Barda del Medio de Puelén, solamente cruza por las ciudades de Catriel y 25 de Mayo.

Johnston, acompañado de la legisladora provincial Viviana Germanier y el Secretario de Obras Públicas Roberto Lezcano, recorrieron el tramo de la ruta nacional y supervisaron las tareas de bacheo. «Hemos tomado el toro por las astas, ya que la Nación no se hace cargo ni siquiera de reparar los baches que existen y son muy peligrosos. A pedido de mucha gente, decidimos, por lo menos en nuestro tramo, donde hay pozos muy grandes, poner ´rapi-bache´lo vamos a seguir haciendo a medida que vayan apareciendo pozos», dijo el jefe comunal.

«Esperemos que Nación se dé cuenta que en la ruta 151 han ocurrido muchos accidentes, en los cuales hubo varias víctimas fatales, en otros casos roturas de vehículos. Estamos preocupados, es una ruta muy transitada por el tema petrolero», sostuvo Johnston.

«Hemos hecho reclamos desde el municipio, el Concejo Deliberante, a través de la legisladora provincial Viviana Germanier y desde otros sectores, hasta ahora no tuvimos respuestas. Es un ruta que tenían previsto hacerla hace dos o tres años y la obra no comenzó nunca», se quejó el intendente y alertó que «la Nación debe estar en todos lados, y en estos lugares no se nota que esté.. Las banquinas son muy peligrosas, en algunos lados tienen un descalce de 20 cm».

Por su parte la Legisladora Provincial de JSRN Viviana Germanier comentó «este es un tema que nos preocupa a todos, hemos hecho muchas gestiones, reclamos, con todos los intendentes del circuito Alto Valle Oeste y elevamos notas a Vialidad».