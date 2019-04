Marinao pidió acompañar a los candidatos municipales

(ADN).- Luego de la derrota electoral del domingo, el presidente del bloque de legisladores del FpV, Alejandro Marinao, dijo que ahora hay que acompañar a los candidatos del sector que compiten en las próximas elecciones municipales. “Los compañeros están con ánimo de competir” dijo el diputado de la línea sur, donde en su localidad, Sierra Colorada, Martín Soria ganó.

Según Marinao en las elecciones provinciales “no supimos persuadir a una parte del electorado para tener la mayoría y acceder al gobierno”. Destacó que Juntos “fagocitó a la UCR, que en 2015, tuvo la única banca por la región sur, que ahora despareció”

Agregó que “el grueso del peronismo hará el análisis de las elecciones, de manera colectiva y vamos a espera el escrutinio definitivo”.

Indicó que “debemos ser claro, el peronismo siempre tuvo voces críticas después de las derrotas” y que debemos “analizar con mesura y no con el calor de los resultados, para poder ser objetivos”.

En cuanto a algunos dirigentes que cuestionaron la conducción partidaria y la marcha del proceso electoral, Marinao destacó que “no los vi involucrados, al menos en nuestra región”.

Reiteró que “no supimos sumar a la mayoría” y no “se llegó al gobierno. El mensaje no fue claro” y ponderó el 35% de los votos obtenidos, “que no es poco”.

“Ahora, dijo Marinao, nos pusimos el overol y empezamos a acompañar a los referentes locales que van a las elecciones municipales”.