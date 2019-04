“Buenos Aires no nos va a decir qué tenemos que hacer”

(ADN).- “El voto verde significa que nosotros los rionegrinos no estamos dispuestos que nos vengan a decir qué tenemos que hacer desde Buenos Aires”. La frase es de la candidata a gobernadora de Juntos Somos Río Negro, quien encabezó un acto en Bariloche junto a su compañero de fórmula Alejandro Palmieri.

Carreras agradeció la oportunidad que Alberto Weretilneck otorgó a ella, y en su persona, a todos los barilochenses, y aseguró que “los otros partidos piden órdenes en Buenos Aires y en Roca”.



“Muchas veces hubo crisis en estos años y nos la vimos difícil, sin embargo Weretilneck y su equipo supo dar pelea; porque hemos dado muchas batallas y las vamos a seguir dando con todo el coraje y el compromiso que nos caracteriza”, enfatizó.



La candidata aseguró: “Yo he caminado mucho mi cuidad, la conozco en las buenas y en las malas, y durante muchos años peleamos por lo que queríamos pero no teníamos el lugar ni el poder para hacerlo”. “Hace 15 años empecé a trabajar, a recorrer Bariloche y hace 8 años la provincia al lado del Gobernador más querido de la historia, y por eso lo quisieron proscribirlo, pero no sabían que detrás de Alberto estábamos todos nosotros”, agregó.



Carreras manifestó la voluntad de continuar viviendo y trabajando en una provincia en paz, integrada y buscando soluciones, mientras que del otro lado sólo ofrecen agresión, violencia e insultos.



“No quisieron debatir porque no tienen una idea, no nos quieren decir que van a hacer con Río Negro, pero el domingo desde Bariloche vamos a hacer saber que somos la principal ciudad de la provincia, la principal aportante y el principal electorado”, finalizó.



Por su parte, Palmieri calificó la proscripción de Weretilneck como “un golpe muy duro” pero que “nos hace más fuerte porque a quienes conformamos el equipo nunca nada nos fue sencillo”, y rememoró la compleja situación que atravesaba la Provincia cuando asumieron y cómo, seis meses más tarde, lograron revertirla.



En ese sentido subrayó el cambio en la situación salarial de los trabajadores públicos, entre los que incluyó al personal del Invap y del Tren Patagónico.



“Cuando Alberto nos propuso a Arabela y a mi ser los continuadores del proyecto lo tomamos con absoluta normalidad, porque no se trata de una fórmula improvisada, nos conocemos hace 8 años, y desde entonces luchamos por lo mismo”, indicó.



El candidato diferenció la propia situación con la que acontece en el partido opositor; “hace 6 meses se peleaban y acusaban, y además de tener un objetivos muy distintos para la provincia se armaron a las apuradas para ver si tienen suerte el 7 de Abril”.



“A ellos los pone contentos que tres Jueces de Buenos Aires bajen la candidatura de Weretilneck, mientras que a nosotros nos pone contentos que Bariloche va a tener el Polo Científico y Tecnológico con el que sueña hace 30 años”, enfatizó.



Para finalizar hizo un repaso de las obras y gestiones más importantes de los últimos años, entre las que destacó la construcción de Hospitales, miles de hectáreas bajo riego, diversificación productiva y calidad de vida para los pobladores de la Línea Sur.



“Los que transformamos la realidad de esta provincia somos los que hace ocho años estamos haciendo que esto funcione, y que hicieron que Bariloche hoy esté más cerca de la capital de la provincia”, culminó.