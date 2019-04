Ara San Juan: piden avanzar en el juicio político contra Aguad

(ADN).- La senadora Magdalena Odarda (RIO) reclamó -una vez más- el avance del juicio político al ministro de Defensa, Oscar Aguar, en el Congreso de la Nación. Su nuevo pedido es a partir del testimonio de la mujer del cocinero del Ara San Juan sobre las malas condiciones del submarino que implosionó durante un operativo en mar argentino.

Según ese reciente testimonio, el tripulante le pidió que si no volvía “no le perdone nada a la Armada”, ya que el submarino estaba cada vez peor.

“Me olvidé de decirte que te amaba mucho, y te pido perdón si alguna vez te hice daño. Nos vemos los primeros días de diciembre. Y si no vuelvo, hacelos mierda. Si algún día yo no estoy, ya sabés, no les perdones nada”. Esas fueron las palabras de Ricardo Gabriel Alfaro cuando se despidió de su esposa Andrea Mereles.

Según relató Mereles, Alfaro le contó innumerables problemas mecánicos del submarino y cómo se sentían tratados los tripulantes por la Armada.

En consecuencia, Odarda consideró que el Ministro debe responder políticamente por la responsabilidad que le corresponde, ya que el “submarino no se encontraba en condiciones de operar, debía pasar por dique seco para recibir el mantenimiento necesario y no contaba con los insumos de emergencia mínimos para una navegación segura. Y de todas formas el submarino era utilizado para tareas estratégicas, incurriendo de esta forma en abandono de persona por exponer a la tripulación en esas condiciones”.

“Aguad -agregó- no solo debe responder por la falta de condiciones en las que hacían operar al Submarino, sino también por la manera en la que el Ministro se desempeñó luego de la tragedia, especulando siempre con la información brindada, dando por finalizada las tareas de rescate a los catorce días y con trato displicente hacia las familias”. “Esa actitud lamentable e irrespetuosa fue la misma que tuvo las veces que le tocó declarar en la Comisión Bicameral, contradiciéndose y acusándonos a quienes tratamos de buscar la verdad de lo sucedido”, cerró.