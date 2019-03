“Se aliaron para que Juntos no siga en el Gobierno”

(ADN).- “Entre el Frente para la Victoria y Cambiemos se pusieron de acuerdo en dividir a los argentinos, pero en Río Negro se aliaron para intentar que Juntos no siga en el gobierno”, dijo Alberto Weretilneck en El Bolsón. Pidió a la militancia “no perder lo que hemos logrado” y prometió “lo mejor está por venir”, mientras que el intendente Bruno Pogliano señaló que “este 7 de abril vamos a llenar las urnas de color verde”.

El gobernador participó de un acto en la ciudad andina, donde se inauguro el local de campaña, junto al jefe comunal, y criticó a la oposición por rehusar el debate político en la campaña electoral rumbo al las elecciones provinciales y destacó que “hay mucho en juego” porque “no es una elección más”.

Weretilneck enfatizó en que “elegimos entre el Río Negro que crece o el Río Negro de la incógnita. Porque no sabemos qué piensan de la Salud, del Turismo, de la Educación” y agregó que “si no lo dicen, es porque no tienen propuestas, o porque tienen propuestas negativas que no las pueden contar”.

Indicó que “me encantaría poder debatir qué quiere cada candidato de Río Negro”, porque “a nosotros nos conocen, saben cómo actuamos, como somos. Juntos representa la identidad rionegrina, nuestra forma de ser, y representa de alguna manera nuestra independencia”.

Por último pidió votar “pensando en nosotros, no pensando en las decisiones nacionales. El 7 de abril se define qué Río Negro queremos” e instó a los militantes “no perder lo que hemos logrado” y prometió que “lo mejor está por venir”.