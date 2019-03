La APDH de Bariloche es querellante en la causa de Nahuel

(ADN).- La APDH Regional Bariloche fue aceptada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, como querellante en la causa que se investiga el asesinato de Rafael Nahuel.

Esta apelación del organismo de derechos humanos barilochense había sido rechazada por el juez federal Gustavo Villanueva, quien entendió que los hechos investigados no revestían una violación de los derechos humanos como para permitir dicha participación, como lo indica el art 82 bis del Código de Procedimientos Penal de la Nación.

La APDH -a través de su representante legal doctor Sebastián Feudal- sostuvo basado en fallos de nuestro país y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la importancia de la participación de los organismos de derechos humanos, en causas en las que los órganos represivos del Estado son investigados como en el caso de Rafael Nahuel en que su muerte se produce como resultado de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad, donde se analiza el contexto de la represión a un grupo mapuche en el marco de una protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y el homicidio por la espalda del joven”.

De esta manera, la Cámara Federal citando jurisprudencia de la Corte Internacional entendió que la prohibición de ejecuciones extrajudiciales que señala el Derecho Internacional es una “grave violación de los derechos humanos” y que hay un hecho no controvertido en la causa que es la muerte de un joven civil a raíz de un disparo de arma de fuego y la presencia en el lugar -lo que predica sobre su posible involucramiento en ese hecho- de integrantes de una fuerza de seguridad estatal.” , en el contexto , que son de dominio público un reclamo de personas que se atribuyen integrar una comunidad mapuche y, en ese carácter, tener derecho ancestral sobre tierras que pertenecen al Estado Nacional, y la ocupación de esos territorios por aquellos -legal o no-, anteriores enfrentamientos, etc “.

Con este fallo de la Cámara Federal, de ahora en mas no sólo los padres de Rafael Nahuel, querellarán en la causa sino también la APDH de Bariloche, reiterando que el asesinato del joven mapuche, un homicidio agravado por alevosía y odio racial -art 80 inc. 2 y 4 del Código Penal- actuando tanto contra los autores materiales como contra los instigadores y responsables del procedimiento represivo que culminara con dicha muerte.