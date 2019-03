El próximo candidato de Cambiemos ”no debe ser del PRO”

El dirigente radical, Ricardo Alfonsín criticó fuertemente las políticas del gobierno de Mauricio Macri. y señaló que “el radicalismo fue el convidado de piedra. Convirtieron a Cambiemos en una escribania”.

El declaraciones a Radio 10, explicó que “desde el punto de vista radical, socialdemócrata, que no despolitiza la economía, las políticas de Macri no fueron las más adecuadas. El partido se calló la boca y las consecuencias las están pagando los argentinos”.

“No me sorprenden los resultados de esta gestión porque con las políticas que se están aplicando no se podían resolver esos problemas, deberían creer eso todos los radicales consecuentes con sus opiniones”, opinó respecto al 32% de pobreza que el Indec difundiera en la víspera.

El hijo del ex presidente Raúl Alfonsín se suma a otras voces del centenario partido que deslizaron la posibilidad de ir a una interna contra el Pro en la Alianza Cambiemos o bien romper la coalición. “Había una propuesta de Gerardo Morales, Angel Rozas, Naidenoff, Cano, que planteaba un frente amplio con el PRO, GEN, radicalismo socialismo y el espacio de Sergio Massa. Esa propuesta tiene más validez que nunca por las dificultades que vamos a tener hacia adelante”, recordó respecto a 2015.

“Si plantean que no hay otro camino como Margaret Thatcher, la sociedad no va a encontrar demasiadas razones para acompañarlo”, aseguró comparando al discurso oficialista con el de “La Dama de Hierro” en cuya gestión se popularizó la sigla TINA (there is no alternative o no hay otra alternativa) como leit motiv.

La UCR se reunirá en el mes de abril. Allí la Convención Nacional definirá la estrategia electoral para 2019.