El parque eólico de Pomona estará listo en septiembre

(ADN).- La ejecución de la obra del parque eólico de Pomona está al 70% de ejecución. Así lo constataron los técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), durante una recorrida realizada esta semana.

Hasta el momento se han montado 16 de los 29 aerogeneradores que proveerán a la provincia de energía limpia y sustentable, y de acuerdo a los plazos previstos, en septiembre de 2019 Río Negro tendrá funcionando su primer parque eólico, dividido en Pomona 1, con 26 aerogenadores y Pomona 2, con 3.

Acompañados por personal de la empresa Genneia -a cargo del proyecto- y de Nordex -a cargo del montaje y otras obras-, la directora de Gestión Ambiental, Claudia Guala, y el equipo profesional conformado por personal del área Evaluación de Impacto Ambiental y de la Asesoría Legal de la SAyDS, llevaron a cabo un recorrido por los aerogeneradores, estación de transferencia, punto limpio y oficinas.

El Parque Eólico será emplazado en un predio de alrededor de 1365 hectáreas, localizado a unos 10 kilómetros de la ciudad. El proyecto Pomona forma parte del programa nacional RENOVAR para la generación de energías renovables.

Este parque producirá la energía que consumen 125.000 hogares de Argentina y vinculado al sistema interconectado nacional mediante una apertura de la línea de 132 kV existente entre la ET Choele Choel y la ET Luis Beltrán. La inversión realizada es cercana a los U$S 150.000.000.