El MPN retuvo Neuquén. Cambiemos, en derrumbe

(ADN).- El Movimiento Popular Neuquino (MPN) retuvo el poder en Neuquén y Omar Gutiérrez logró su reelección, en una jornada cruzada por denuncias por irregularidades en el sistema de voto electrónico. El oficialismo llegó a las urnas con cuatro listas colectoras, lo que permitió -en la sumatoria- el triunfo. La nota fue la mala elección de Cambiemos, que se había impuesto en las nacionales de 2017. Esta vez, salió tercero.

Con el 90% de los votos escrutados, Guitérrez se impuso con el 39,03% (el MPN obtuvo el 22,80%) por sobre Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana-Frente Neuquino) que sacó el 25,88%. Más atrás quedó Horacio Quiriga (Cambiemos) con el 15,76%.

Los mismos candidatos compitieron en 2015. En aquel momento, Gutiérrez obtuvo el 40,5%; Rioseco el 31,2% y Quiroga (con la UCR) el 20,8%. No hubo colectoras. Tampoco existió la candidatura del ex gobernador Jorge Sobich -que compitió hoy por fuera del MPN-, y cosechó el 9,97% de los votos.

Entre aquella elección y ésta, se ubica la de 2017. Cambiemos ganó la votación a diputado nacional logrando el 24,8% de los votos con David Schlereth; mientras que el Movimiento Popular Neuquino obtuvo el 21,8% con Alma Sapag. En tercer lugar quedó Unidad Ciudadana, con Darío Martínez, con el 17,8% de los votos, y en el cuarto el Frente Neuquino, que llevó a Ramón Rioseco con 17,5%.

La caída del macrismo, es notable.

A Cambiemos le cuesta hacer pie en las provincias patagónicas. Tuvo un verano electoral en 2017 empujado por la grieta nacional, que hizo trastabillar a los partidos provinciales. No sólo al MPN, sino también a Juntos Somos Río Negro. Solo el Frente Chubut para Todos del fallecido gobernador Mario Das Neves salvó la ropa. En Neuquén y Santa Cruz ganó, en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego salió segundo.

Pero la creciente mala imagen del presidente Mauricio Macri y las políticas de la Casa Rosada, complican sus chances electorales.

Sin embargo, para el gobierno nacional, la elección de hoy no fue del todo negativa, porque logró que el kirchnerismo no gane. Varios dirigentes del macrismo militaron el voto útil y levantó sospechas sobre un acuerdo no escrito de la Presidencia con un gobierno afín.

La votación de Neuquén abrió el calendario electoral nacional. Habrá una serie de elecciones antes de las presidenciales de octubre y se espera una mala cosecha de Cambiemos en la mayoría de las provincias que decidieron adelantar las contiendas.

Un dato: en Neuquén no prevaleció la nacionalización de la campaña. La muestra es que Unidad Ciudadana y Cambiemos quedaron por detrás del poderoso MPN, que alambró la provincia de la grieta.

Hoy, a Gutiérrez lo acompañaron el Frente Nuevo Neuquén (4,73%); Siempre (4,41%); Frente Integrador Neuquino (3.60%) y Unión Popular (3,51%). Esas colectoras subieron el piso del MPN de 22.80% a 39,18% de los votos.

El MPN fue fundado en 1961. Desde 1962, ha ganado todas las elecciones para gobernador ejerciendo como partido hegemónico de la provincia. Tras la restauración de la democracia en 1983, ha encabezado ininterrumpidamente el Poder Ejecutivo.