Comenzaron las audiencias por el femicidio de Valeria Coppa

(ADN).- Comenzaron hoy las audiencias de formulación de cargos en la causa que investiga el femicidio de Valeria Coppa en Bariloche. El principal sospechoso, Mariano Cordi, fue trasladado del hospital a los Tribunales, y se dispuso que pase los próximos meses en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Tras realizarse la audiencia, con barbijo y casco, Cordi se retiró de Tribunales, sin hacer declaraciones. “Ni una menos, vivas nos queremos”, gritaron las mujeres a su paso. Salió en silla de ruedas, cubierto con una manta blanca, para ser trasladado en ambulancia, consignó Bariloche2000.

Valeria Coppa fue asesinada de un disparo el martes 29 por la tarde en la puerta de la Iglesia Catedral. El acusado del femicidio es Mariano Cordi, ex pareja de Valeria, quien estuvo prófugo hasta el 1° de febrero, en que fue detenido en la zona del valle del Challhuaco.



Desde ese día permanece internado en terapia intensiva, en estado reservado y estable, tras haberse disparado en la cabeza con una tumbera.

Cordi fue imputado por la muerte de Valeria Coppa y se dispuso prisión por cuatro meses, mientras se realiza la investigación. Se decidió su traslado a un penal de Ezeiza debido a la necesidad de contar con un régimen estricto, debido a su peligrosidad y por condiciones de salud.

La fiscal Betiana Cendón explicó que se hizo la audiencia de formulación de cargos porque se hizo una junta médica y se ha acreditado que no tiene incapacidad para estar sujeto a derecho.

“Los penales de Río Negro no cuentan con condiciones de salud, la única posibilidad de garantizarlo era un establecimiento penal con régimen estricto y hay que garantizarle condiciones de salud. No era fácil encontrar una plaza. En la provincia no había, porque no hay establecimientos de ejecución penal que cuenten con hospitales”, expresó la fiscal.

Y explicó que hay que colocarle una placa en el cerebro pero esto sería recién en el mes de mayo.