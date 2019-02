UnTER pide al IPPV reiniciar las viviendas en Bariloche

(ADN).- Los dirigentes de la UnTER de Bariloche reclamaron al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), reiniciar las obras del Plan 120 viviendas que está frenado desde fines de diciembre del año pasado.

Encabezados por Edgardo Straini, delegado del gremio docente, varios integrantes y preadjudicatarios se movilizaron a la oficina del IPPV en Bariloche para reclamar precisiones sobre los tiempos de la obra. Pero el jefe regional del organismo está de vacaciones. En consecuencia, elevaron un documento.

En la nota, piden información:

-Cuándo se reanudarán los trabajos en la obra porque desde el 24 de diciembre no han habido movimientos en el Plan de Viviendas,

-Cuál es la fecha de finalización de obra porque tenemos conocimiento que se le otorgó a la Empresa Oriente una prórroga de 120 días por la veda del 2018,

-En qué situación se encuentra la licitación de los Nexos de los servicios para el Barrio “Los Altos del Este”, lugar donde se encuentra el Plan de las 120 Viviendas.

“Si bien el Delegado, Sebastián Hernández, no estaba presente, se nos informó que la obra tiene plazo a marzo 2020, ya que se extendió por la veda climática, sin embargo se nos dijo también que lo preocupante es que la infraestructura no se ha iniciado aún por lo tanto no hay servicio de agua, gas, luz ni cloacas. Esto es grave porque aunque las casas se con​struyan no se pueden entregar sin infraestructura”, expresó un comunicado de UnTER.



Y agregaron: “Hemos definido junto a los compañeros solicitar una reunión a la candidata a vicegobernadora Arabela Carreras, para exigir que se reinicien los trabajos en el Plan de Viviendas. También para que se nos informe fehacientemente en qué situación se encuentran las obras para los nexos de los servicios, ya que, por lo que ha manifestado el interventor del IPPV, Carlos Barragán, se había adquirido un crédito provincial de 630 millones de pesos, con aval de la Nación en septiembre, para realizar dichas obras y a la fecha no se ha hecho ni siquiera las licitaciones de las mismas”.

Desde la Comisión Directiva de UnTER Bariloche finalizaron: “nos parece gravísimo que se estén dilatando los tiempos y no se garantice el derecho social a la vivienda, no solamente de los compañeros trabajadores de la educación, sino de todos los ciudadanos que a la fecha no hayan podido acceder a su casa por falta de infraestructura de servicios”.