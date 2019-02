Rivero se pone el overol y es candidato a intendente

(ADN).- “Me voy a volver a poner el overol, a trabajar por mi pueblo”. Así, Ariel Rivero resumió su postulación a intendente de Campo Grande en la elección que se realizará el 14 de abril. Además, el legislador del Frente para la Victoria aseguró que acompañará la candidatura de Martín Soria, aunque mantiene sus reservas con el armado político.

“No pudimos, no hubo diálogo con quien lleva adelante este proyecto que es Martín Soria y Campo Grande pierde representación en el Parlamento”, se lamentó Rivero sobre el armado de las listas del FPV. “Hay un decisión que no es acertada. Campo Grande es la única ciudad que gobierna el peronismo en el circuito Alto Valle Oeste”, subrayó.

En diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo, disparó: “a mi no me sorprende el armado político que hizo Soria”. Así, opinó sobre la disputa que se dio en Viedma por el ingreso de Facundo Montecino Odarda a la lista sábana. “Me duele, siempre denuncié lo que Odarda había provocado al peronismo de Viedma”, pero

“hay una decisión tomada y no se hizo nada antes para evitar esto. Fuimos pocos los que quisimos debatir un proyecto de poder”, recordó.

De todos modos, dio vuelta la página: “A partir de mañana nuestro presidente del partido les dirá a los rionegrinos qué proyecto de provincia va a desarrollar”. “Yo me voy a volver a poner el overol, a trabajar por mi pueblo y a demostrar que se puede hacer un proyecto de desarrollo”, dijo.

Al ser consultado sobre su acompañamiento a Soria, afirmó: “Siempre estuve en el peronismo más allá de los desencuentros. Nunca voy a sacar los pies del plato”.

Por último desmintió un acercamiento a Juntos: “nunca estuvo la posibilidad la armar un acuerdo con Weretilneck a nivel provincial. Puede haberlo a nivel nacional” en las elecciones de octubre. Y reveló: “Hubiese habido un armado del Peronismo Federal en Río Negro si no se hubiesen anticipado tanto los tiempos electorales”.