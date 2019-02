Proscripción y dictadura: Arroyo cruzó fuerte a Blanes

(ADN).- El legislador Ricardo Arroyo salió con los botines de punta contra el candidato del oficialismo, Gerardo Blanes, quien comparó el “supuesto intento de proscripción” del gobernador Alberto Weretilneck, con “la proscripción (supuesta) que sufrió su padre”, recordando que don Blanes fue inhabilitado por haber ejercido cargos en la dictadura.

“El candidato Blanes, persona que aspira a representar los intereses de los rionegrinos, debería tener especial cuidado en no retorcer la memoria histórica que es la base de proyección que tiene todo pueblo y administrarla de acuerdo a su propio interés” arrancó Arroyo, quien puntualizó que “la convención de la UCR de 1983, reunida en Choele Choel, resolvió que todo afiliado que haya sido funcionario durante la dictadura militar, no podría aspirar a ser candidato por ese partido por el termino de 5 años. Esa sabia y señera limitante impuesta por un proyecto político con fuerte arraigo democrático como la Unión Cívica Radical, fue la supuesta proscripción que, según Blanes, sufrió su padre”.

Y agregó: “Luego, en 1988, la Convención Constituyente reunida en Bariloche, en su artículo 7º, último párrafo, incorporo la misma inhabilidad, siendo interpretada finalmente, para no dejar lugar a la duda, por la Legislatura de Rio Negro, que en 2012 sanciono la Ley 4780, quien taxativamente “…por lo que determina la inhabilitación a perpetuidad…de las personas que hayan ejercido cargos jerárquicos… en un gobierno no constitucional”.

“Debo recordarle -continúo el legislador del bloque CFK Argentina- que su padre fue Ministro de Economía de un gobierno no constitucional en esta provincia, y aunque no me gusta opinar y cuestionar a quien no se puede defender, es necesario que la política sea más objetiva y menos hipócrita, ya que últimamente aparecen personas que vienen a purificarla, como si se hubieran bañado con agua bendita y hubieran nacido de un repollo”.

En ese sentido, Arroyo sostuvo: “ya que Blanes esta tan preocupado por las proscripciones y por la violencia y agresiones de la política, quiero recordarle que a pocas cuadra del despacho del Ministro de Economía durante la Dictadura Militar, funcionaba un centro clandestino de detención (hoy es la Casona de Derechos Humanos “Bachi Chironi”), expresión acabada de la violencia y la agresión a la dignidad humana”.