Machado:”El Superior Tribunal puede avalar un delito”

(ADN).- Oscar Machado, ex secretario de la Convención Constituyente que reformó la Constitución de Río Negro en 1988, advirtió que si el Poder Judicial habilita una nueva postulación de Alberto Weretilneck, abre la posibilidad a las reelecciones indefinidas. Por eso, espera que prosperen las impugnaciones. Y consideró que este debate debió haberse zanjado por una reforma o una enmienda.

El dirigente radical, que forma parte de la estrategia judicial de Cambiemos, que también avanza en una presentación judicial para frenar la candidatura del gobernador, contó en Frecuencia VyP que la reforma del 88 se dio en medio del proyecto del traslado de la Capital Federal a Viedma. En ese momento, tenía apenas cinco años el retorno de la democracia, y la situación político-institucional endeble producto de la economía.

“La génesis, que fue votada por unanimidad, y sigue hasta hoy nunca fue cuestionada” subrayó Machado, quien defendió la solidez del sistema ideado por los constituyentes. Y explicó: “no es que la Constitución no se puede reformar, lo que no puede es interpretarse, porque se abre la puerta a la reelección indefinida”, advirtió.

En esa línea, planteó que para incorporar la re-reelección, la Carta Magna pudo haberse reformado de manera integral o a través de una enmienda, “pero siempre tiene que participar el pueblo”. “Acá no se consulta a nadie, ni a la Legislatura ni a la ciudadanía, la resolución queda en manos de uno solo de los poderes del Estado, y eso puede provocar una clara ilegitimidad de un eventual próximo gobierno de Weretilneck”, aseguró.

Machado remarco: “quienes están en el Superior Tribunal de Justicia saben que una interpretación sobre este tema, puede avalar un delito”. Y dijo que “si se avanza en esto, tendremos un nuevo Maduro” planteó en referencia al presidente de Venezuela.

En consecuencia, afirmó: “Espero que las impugnaciones prosperen. No me imagino que se persista en la irregularidad hasta el final”.

El especialista ratificó que “Weretilneck no puede ir por otro mandato porque ya cumplió dos: uno de vicegobernador y otro -que está finalizando- de gobernador”. Según indicó Machado, los dos integrantes de la fórmula tienen las mismas habilidades e inhabilidades. “La ley de acefalía no dice nada, no modifica el espíritu de la ley”, dijo.

La sentencia del ex funcionario radical, planteó que el artículo 175 habla de dos períodos para ambos integrantes del binomio.