Gennuso: “Bariloche está muy bien representado”

(ADN).- El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, valoró el armado de las listas de JSRN y relativizó el impacto sectorial. Destacó la candidatura de Arabella Carreras, habló de la vieja política y el recambio y la juventud.

“El sector Gennuso es todo Juntos Somos Río Negro”, afirmó el intendente sobre los lugares que tuvo Pueblo -su partido- en las listas del oficialismo. “No peleamos cuestiones sectoriales, sino que peleamos para que el espacio sea gobierno con lo mejor que tenga y en la circunstancia que tenga. Yo encabezo parte del partido (es el secretario de JSRN), no puedo ponerme a pensar en mi persona”.

Y cuestionó a quienes debaten sobre la micro política: “no lo entendemos así, eso lo hacen los viejos partidos, quizá podemos pensar en las personas”. E hizo foco en el legislador Leandro Lescano: “si Leandro no hubiera optado personalmente por no estar de candidato estaría en el primer lugar de algo, porque era Leandro, porque tenía reconocimiento y porque tenía acción, en esos términos pensamos, nos hace pensar que hay una política posible y no la del egoísmo”. E insistió en que “estamos contentos con eso”.

Gennuso ponderó que Bariloche tiene el lugar más importante que ha tenido en los últimos años, que es la candidatura de Arabela Carreras. “Estamos muy contentos que eso suceda, tenemos la plena conciencia que hicimos un muy buen trabajo y armamos la mejor lista que pudimos, estamos muy contentos con poder tener a Bariloche muy bien representado, con un cambio en la Legislatura, con muchas caras nuevas, con mucha juventud”.